Hướng dẫn tra cứu lịch sử triệu hồi xe để tránh bị từ chối đăng kiểm

Theo quy định mới, xe thuộc diện triệu hồi nhưng chưa khắc phục có thể không được cấp giấy chứng nhận kiểm định, chủ xe nên kiểm tra trước khi đi đăng kiểm.

Từ khi quy định mới về kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, nhiều chủ xe bắt đầu quan tâm hơn đến việc phương tiện của mình có thuộc diện triệu hồi hay không. Nếu xe nằm trong chương trình triệu hồi liên quan đến an toàn kỹ thuật nhưng chưa được khắc phục theo yêu cầu của nhà sản xuất, phương tiện có thể không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho đến khi hoàn tất việc sửa chữa.

Vì vậy, chỉ với vài phút tra cứu trước khi đưa xe đi đăng kiểm, chủ xe có thể chủ động xử lý nếu phương tiện đang thuộc diện triệu hồi, tránh mất thời gian đi lại và phát sinh thủ tục không cần thiết.

Vì sao cần kiểm tra lịch sử triệu hồi?

Triệu hồi là chương trình do nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu triển khai nhằm khắc phục các lỗi được phát hiện sau khi xe đã bán ra thị trường. Những lỗi này có thể liên quan đến hệ thống phanh, túi khí, dây đai an toàn, hệ thống lái, bơm nhiên liệu hoặc các chi tiết khác ảnh hưởng đến an toàn vận hành.

Theo quy định hiện hành về kiểm định xe cơ giới, trường hợp phương tiện thuộc diện triệu hồi nhưng chưa thực hiện sửa chữa theo yêu cầu của nhà sản xuất đối với các lỗi ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cơ sở đăng kiểm sẽ không cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho đến khi việc khắc phục hoàn tất.

Do đó, việc kiểm tra lịch sử triệu hồi trước khi đưa xe đi đăng kiểm sẽ giúp chủ xe chủ động sắp xếp thời gian sửa chữa, tránh phải kiểm định lại nhiều lần.

Cách kiểm tra xe có thuộc diện triệu hồi

Hiện nay, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã tích hợp công cụ tra cứu chương trình triệu hồi trên website chính thức. Chủ xe chỉ cần truy cập website của hãng đang sử dụng và nhập số VIN (Vehicle Identification Number) để kiểm tra phương tiện có thuộc diện triệu hồi hay không.

Thông thường, việc tra cứu được thực hiện theo ba bước:

Đầu tiên, truy cập website chính thức của hãng xe. Ví dụ, Toyota Việt Nam cung cấp công cụ kiểm tra tại mục “Kiểm tra & Triệu hồi” , cho phép người dùng tra cứu trực tiếp bằng số VIN.

Nhiều hãng xe khác như Ford, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Hyundai, Kia, Mitsubishi hay Mazda cũng triển khai công cụ tương tự trên website hoặc cổng dịch vụ khách hàng.

Tiếp theo, chọn mục tra cứu triệu hồi và nhập số VIN gồm 17 ký tự của xe. Tùy từng hãng, mục này có thể được đặt tên là “Kiểm tra & Triệu hồi”, “Tra cứu triệu hồi”, “Recall Check” hoặc tên gọi tương đương.

Sau khi nhập số VIN, hệ thống sẽ trả về kết quả tra cứu. Nếu xe không thuộc diện triệu hồi, chủ xe có thể yên tâm tiếp tục sử dụng. Trường hợp xe đang nằm trong chương trình triệu hồi, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về lỗi kỹ thuật, phạm vi triệu hồi hoặc hướng dẫn liên hệ đại lý để được kiểm tra và sửa chữa.

Tìm số VIN ở đâu?

VIN (Vehicle Identification Number) là dãy gồm 17 ký tự dùng để nhận dạng riêng từng chiếc xe.

Tùy từng mẫu xe, số VIN thường được bố trí tại góc kính chắn gió phía người lái, khung cửa bên ghế lái, khoang động cơ hoặc dưới sàn xe. Ngoài ra, chủ xe cũng có thể tìm thấy số VIN trên Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc tem thông số kỹ thuật của phương tiện.

Trong trường hợp không xác định được vị trí số VIN, chủ xe có thể liên hệ đại lý chính hãng để được hỗ trợ.

Xe thuộc diện triệu hồi cần làm gì?

Nếu kết quả tra cứu cho thấy xe thuộc diện triệu hồi, chủ xe nên liên hệ đại lý hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền của hãng để đặt lịch kiểm tra và khắc phục.

Theo quy định về chương trình triệu hồi, các hạng mục thuộc diện triệu hồi được nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sửa chữa, thay thế miễn phí, kể cả trong nhiều trường hợp xe đã hết thời hạn bảo hành.

Sau khi hoàn tất việc khắc phục, chủ xe có thể đưa phương tiện đi kiểm định nếu các hạng mục kỹ thuật khác đều đáp ứng yêu cầu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ xe nên kiểm tra lịch sử triệu hồi định kỳ, đặc biệt với xe đã qua sử dụng hoặc xe mua lại từ người khác. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu mới không nhận được thông báo từ nhà sản xuất do thông tin đăng ký chưa được cập nhật.

Việc chủ động tra cứu không chỉ giúp tránh phát sinh vướng mắc khi đến kỳ đăng kiểm mà còn góp phần phát hiện sớm các lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn của người lái và hành khách trong quá trình sử dụng phương tiện.