Houthi lần đầu tiên bắn hạ UAV Akıncı của Saudi Arabia trên bầu trời Yemen

Ngày 26/7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Akıncı thuộc quân đội Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố bắn hạ một UAV chiến đấu Akıncı thuộc quân đội Saudi Arabia, ngày 26/7/2026.

Trong một thông báo ngắn gọn, phát ngôn viên lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết, UAV Akıncı đã bị nhóm này bắn hạ bằng "vũ khí thích hợp" khi đang thực hiện "các hành động thù địch" trên tỉnh al-Jawf phía Bắc Yemen.

“Lực lượng vũ trang Houthi khẳng định sẽ đối phó với bất kỳ âm mưu nào xâm phạm chủ quyền quốc gia, và họ có đủ khả năng cũng như nguồn lực để làm điều đó, nhờ ơn Chúa”, Chuẩn tướng Saree nói.

UAV Akıncı được sản xuất bởi tập đoàn Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, có tầm hoạt động 7.500km, thời gian bay liên tục 25 giờ và trần bay hơn 12km.

UAV loại này có giá khoảng 30 triệu USD, được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, bao gồm trinh sát, giám sát và tấn công chính xác.

Vào năm 2023, Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD với Baykar - hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ để mua một số lượng UAV Akıncı không được tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi bắn hạ được một chiếc Akıncı, và điều thú vị là mục tiêu của vụ tấn công là giữa lúc nhóm này đang giao tranh với các bộ lạc được cho là do Saudi Arabia hậu thuẫn ở al-Jawf.

Căng thẳng đã leo thang ở Yemen kể từ khi lực lượng Houthi tuyên bố vào ngày 20/7, họ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia để đáp trả việc nước này bao vây Yemen.

Ba ngày sau, nhóm này đã bắn vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia, khiến một chiếc bốc cháy.

Và suốt đêm 25/7, hai bên đã tấn công đáp trả nhau, trong đó lực lượng Houthi đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở tỉnh Jizan phía Nam vương quốc này.