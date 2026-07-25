Hot girl xinh đẹp bàng hoàng, phát hiện camera quay lén trong phòng thay đồ, sốc với danh tính nghi phạm

Cô nàng hot girl đang tỏ ra khá bức xúc sau vụ việc.

Một vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Nhật Bản đang thu hút sự chú ý lớn sau khi hot girl kiêm người mẫu ảnh Asaka công khai việc phát hiện camera quay lén trong phòng thay đồ ngay tại một buổi chụp hình.

Điều khiến cô suy sụp hơn cả là người bị nghi đứng sau sự việc lại là một nhiếp ảnh gia quen biết, đã nhiều lần hợp tác trong quá khứ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hot girl cho biết cô vô tình phát hiện một thiết bị quay lén được giấu trong phòng thay đồ khi đang thay trang phục giữa buổi chụp.

Ban đầu, cô không thể tin vào mắt mình bởi người tổ chức buổi chụp là một nhiếp ảnh gia đã làm việc cùng cô trong thời gian dài và luôn nhận được sự tin tưởng. "Tôi thực sự bị sốc và tổn thương. Đó là người tôi đã hợp tác rất nhiều lần nên không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy", cô viết.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Asaka đã trình báo cảnh sát và hoàn tất các thủ tục tố giác. Nữ người mẫu cũng tiết lộ thêm diễn biến đáng ngờ trong ngày xảy ra sự việc. Theo lời kể, cả hai hẹn gặp nhau tại ga tàu rồi cùng di chuyển tới studio. Trên đường đi, người này còn giả vờ tìm địa điểm và tỏ ra như lần đầu đến nơi chụp hình. Tuy nhiên, sau khi phát hiện camera, Asaka tin rằng thiết bị đã được lắp đặt từ trước và mọi hành động chỉ nhằm đánh lạc hướng cô.

Sau cú sốc, Asaka cho biết bản thân sẽ thay đổi hoàn toàn cách làm việc trong tương lai. Cô thừa nhận trước đây từng nghĩ việc hợp tác nhiều lần đồng nghĩa với sự an toàn, nhưng trải nghiệm lần này khiến cô nhận ra không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ ai. Nữ người mẫu cũng dự định siết chặt các quy định cá nhân trong mỗi buổi chụp để bảo vệ quyền riêng tư.

Không lâu sau khi bài đăng được lan truyền, một người mẫu khác là Shimizu Mari cũng lên tiếng xác nhận từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cô cho biết bản thân đã ba lần bị quay lén tại phòng nghỉ và các địa điểm chụp hình, thậm chí có lần đang thay đồ và toàn bộ hình ảnh riêng tư bị ghi lại trái phép.

Việc hai cô nàng hot girl cùng công khai trải nghiệm đã làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về vấn nạn quay lén trong ngành chụp ảnh. Nhiều ý kiến cho rằng các studio cần tăng cường kiểm tra phòng thay đồ, đồng thời áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt hơn để bảo đảm an toàn cho người mẫu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong khi đó, câu chuyện của Asaka đã trở thành lời cảnh báo đối với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung, rằng sự quen biết hay hợp tác lâu năm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trước những rủi ro liên quan đến quyền riêng tư.