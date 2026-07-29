HOT: "Em gái quốc dân" Moon Geun Young bất ngờ thông báo đã kết hôn, làm đám cưới với 1 nam diễn viên hơn 7 tuổi

Moon Geun Young đã bất ngờ lên tiếng thông báo về tin tức kết hôn chấn động của cô vào sáng nay (29/7).

Ngày 29/7, tờ Nate đưa tin showbiz Hàn đón tin vui của nữ diễn viên Moon Geun Young. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ kim chi, "em gái quốc dân" gần đây đã bí mật kết hôn với nam diễn viên Jung Pyung sau một thời gian dài hẹn hò. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu trên cương vị đồng nghiệp, sau đó phát triển thành tình nhân và cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chuyện tình của cặp đôi được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trong suốt thời gian yêu nhau, Moon Geun Young và Jung Pyung âm thầm ủng hộ sự nghiệp của đối phương, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước công chúng hay bạn bè. Thậm chí, nhiều người bạn thân thiết cũng hoàn toàn không hay biết nữ diễn viên và Jung Pyung đang yêu hay thậm chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Hôn lễ của cả hai được tổ chức kín đáo. Thay vì làm đám cưới hoành tráng với đông đảo khách mời, Moon Geun Young và Jung Pyung chỉ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng cùng hai bên gia đình để đánh dấu ngày trọng đại. Cặp đôi không gửi thiệp cưới rộng rãi hay thông báo trước với đồng nghiệp và bạn bè.

Moon Geun Young đã kết hôn, tổ chức đám cưới với nam diễn viên Jung Pyung

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt vào năm 2007 và được biết đến là gương mặt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài công việc biểu diễn, Jung Pyung còn từng tham gia nhóm sáng tác "Bachi" do Moon Geun Young dẫn dắt với vai trò đạo diễn. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả hai có thêm cơ hội gắn kết.

Khoảnh khắc chung khung hình hiếm hoi của Moon Geun Young và chồng. Ảnh: X.

Sau khi thông tin kết hôn được xác nhận, Moon Geun Young cũng trực tiếp chia sẻ niềm vui với người hâm mộ thông qua một bức thư viết tay. Trong thư, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho mình suốt nhiều năm qua, đồng thời mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và chúc phúc cho chặng đường mới của cô.

Tin vui của Moon Geun Young nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô bảo vệ đời tư tuyệt đối giữa giới giải trí đầy thị phi. Nhiều người nhận xét rằng đây là một trong những chuyện tình kín tiếng hiếm hoi khi có thể đi đến hôn nhân mà gần như không để lộ bất kỳ tin đồn hẹn hò nào trước đó.

"Em gái quốc dân" đã viết tâm thư xác nhận chuyện bí mật lên xe hoa. Ảnh: Nate

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Cô nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần. Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram. Tới tháng 10/2024, nữ diễn viên thông báo cô đã khỏi bệnh.

Đến nay, nữ nghệ sĩ đang tích cực trở lại hoạt động ở làng giải trí qua hàng loạt lịch trình sôi nổi từ diễn kịch cho tới xuất hiện trên các show truyền hình. Hồi tháng 3, Moon Geun Young đã có màn tái xuất trên sân khấu kịch sau 9 năm vắng bóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trước ống kính, cô khẳng định niềm đam mê với nghề của mình vẫn còn rất mãnh liệt: “Thông điệp từ kịch bản của vở kịch Orphans đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi quyết định tham gia mà không chút do dự. Tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn của mình, đêm nào cũng đọc kịch bản vô số lần. Cuối cùng, dòng suy nghĩ ‘mình nhất định phải làm được’ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Để chuẩn bị cho vai diễn lần này, tôi đã luyện tập các phân cảnh hành động rất kỹ lưỡng. Vì bình thường chưa từng chửi thề nên tôi đã phải nhờ bạn bè hỗ trợ để mình có thể nhập vai 1 cách tự nhiên nhất có thể”.

Sự nghiệp của cô bị chững lại trong thời gian phải chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Nate

Nguồn: Nate