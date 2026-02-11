'Hỏng' phổi sau vài ngày hút thuốc lá điện tử

Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 20 tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện để duy trì sự sống.

Theo người nhà, trước đó vài ngày, nam thanh niên có sử dụng thuốc lá điện tử. Ban đầu, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó rơi vào trạng thái lơ mơ rồi nhanh chóng mất ý thức. Các xét nghiệm và thăm dò cho thấy tổn thương phổi lan tỏa kèm biểu hiện nhiễm độc cấp.

Sau ba ngày điều trị tích cực bằng các biện pháp hồi sức và hỗ trợ hô hấp, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, ý thức hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện ra viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp ngộ độc nặng, có thể đe dọa tính mạng nếu nhập viện muộn hơn.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử.

Theo TS.BS Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, thuốc lá điện tử không đơn thuần chỉ chứa nicotine. Dung dịch sử dụng trong các thiết bị này còn bao gồm dung môi, hương liệu và nhiều chất phụ gia khác.

“ Khi bị đốt nóng và hít trực tiếp vào phổi, các thành phần này có thể tạo ra những hợp chất độc hại, gây tổn thương phổi cấp, rối loạn thần kinh, tim mạch và ngộ độc nicotine cấp tính ”, TS Hải cho biết.

Đáng lo ngại, người sử dụng thường không biết chính xác mình đang hít phải những chất gì, đặc biệt với các sản phẩm trôi nổi, không kiểm soát nguồn gốc. Một số chế phẩm còn bị phát hiện pha trộn chất hướng thần hoặc ma túy dạng lỏng, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và tổn thương hệ thần kinh, nhất là ở người trẻ.

Các mùi vị ngọt, dễ chịu cùng hình thức bắt mắt khiến nhiều thanh thiếu niên chủ quan, sử dụng thường xuyên mà không lường hết nguy cơ.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ cho biết ngộ độc thuốc lá điện tử có thể xảy ra ở cả những người trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền. Người dân cần đến cơ sở y tế ngay nếu sau khi sử dụng xuất hiện các biểu hiện như buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt; khó thở, đau tức ngực; tim đập nhanh, rối loạn nhịp; lú lẫn, co giật hoặc hôn mê.

“ Đây là những dấu hiệu cho thấy độc chất đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và thần kinh, nếu chậm trễ có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong ”, TS Hải nhấn mạnh.

Theo quy định hiện hành, Việt Nam cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 1/1/2025 theo Nghị quyết 173/2024/QH15 và Nghị định 371/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn âm thầm lưu hành trái phép trên thị trường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường định hướng, truyền thông để thanh thiếu niên nhận thức đúng về nguy cơ, tránh đánh đổi sức khỏe chỉ vì những lời quảng cáo “an toàn hơn thuốc lá truyền thống”.