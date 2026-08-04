Honda Vario 125 bản mới chốt giá gần 44 triệu đồng

Bước sang thế hệ mới, mẫu xe tay ga Honda Vario 125 tại Việt Nam được bổ sung bản Street có giá bán lẻ đề xuất 43,69 triệu đồng.

Sau khi được giới thiệu vào tháng trước, mẫu xe tay ga Honda Vario 125 phiên bản 2027 vừa chính thức được mở bán với hai phiên bản Đặc biệt và Street. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 42,69 triệu đồng và 43,69 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%).

So với phiên bản tiền nhiệm, Vario 125 Đặc biệt tăng giá khoảng 1 triệu đồng, trong khi bản Street thay thế phiên bản Thể thao trước đây với mức giá cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng.

Còn nếu so sánh với các xe nhập khẩu tư nhân từng được chào bán ở mức 46-50 triệu đồng, Vario 125 2027 chính hãng có mức giá cạnh tranh hơn đáng kể.

Điểm mới nổi bật trên Vario 125 đời 2027 là lần đầu tiên xuất hiện phiên bản Street với thiết kế ghi đông trần, mang phong cách của các mẫu naked bike cỡ nhỏ.

Theo Honda, kiểu thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn giúp tư thế lái trở nên tự nhiên, mang lại cảm giác điều khiển trực quan hơn.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt vẫn duy trì phong cách thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh với các đường nét góc cạnh và hiện đại hơn, đồng thời có phối màu mới. Hệ thống chiếu sáng tiếp tục sử dụng công nghệ LED toàn phần, kết hợp đồ họa đèn định vị hình chữ V mới.

Các trang bị nổi bật gồm có màn hình LCD, cốp dưới yên có dung tích 18 lít, móc treo đồ trước, cổng sạc USB Type-C, khóa thông minh Smart Key với các tính năng tìm xe, mở khóa từ xa và hệ thống báo động chống trộm.

Xe được trang bị phanh đĩa trước dạng sóng, vành hợp kim thể thao, lốp không săm cùng sàn để chân phẳng. Bản mới vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa được nâng cấp lên hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Về vận hành, Honda vẫn trang bị cho Vario 125 đời mới động cơ eSP dung tích 125 cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống Idling Stop. Điểm nâng cấp nằm ở việc động cơ đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Nhìn chung, những điểm mới trên Honda Vario 125 phiên bản 2027 chủ yếu nằm ở thiết kế và trang bị tiện ích. Theo kế hoạch, mẫu xe tay ga này sẽ có mặt tại các đại lý chính hãng (HEAD) trong tháng 8 này.