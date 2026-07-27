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Honda SH bản giới hạn 200 chiếc sắp về Việt Nam: Động cơ 150cc, dàn áo trong suốt phong cách Vetro, giá dự kiến không dưới 200 triệu

Vĩnh Phúc
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Với số lượng giới hạn đúng 200 chiếc toàn cầu, mẫu xe tay ga cao cấp này hứa hẹn tạo nên cơn sốt bởi mức giá đắt hơn cả ô tô.

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe máy tại TP.HCM hé lộ thông tin sắp bán mẫu xe mới. Cụ thể, đó là dòng xe bản giới hạn mang tên Honda SH 150i Vetro 2-in-1 Edition. Theo thông tin chia sẻ, số lượng xe giới hạn ở mức 200 chiếc.

Phiên bản quen thuộc của người đam mê Honda SH

Thực tế, dòng xe SH Vetro không còn quá xa lạ với các tín đồ đam mê xe tay ga. Cách đây 3 tháng, mẫu Honda SH Vetro Blue nhập khẩu từ Ý đã được mang về Việt Nam. Lúc đó, chiếc xe Honda này được chào bán với mức giá lên tới 235 triệu đồng.

Dòng xe SH Vetro từng được mang về Việt Nam cách đây 3 tháng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Phiên bản sắp ra mắt giới hạn số lượng hứa hẹn sẽ có giá đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, sức hút của thương hiệu Honda cùng dòng xe SH dự kiến giúp mẫu xe này nhanh chóng "cháy" hàng. Đặc biệt, sự khan hiếm của mẫu xe này càng làm tăng giá trị sưu tầm cho chủ nhân.

Tên gọi Vetro - kính hoặc thủy tinh trong tiếng Ý - thể hiện toàn bộ quây gió bên ngoài được làm trong suốt, có thể nhìn xuyên vào phần khung sườn và các trang bị ẩn bên trong.

Trang bị động cơ không còn xuất hiện trên Honda SH chính hãng

Về mặt kỹ thuật, phiên bản giới hạn thuộc dòng 150i và dùng động cơ eSP+ 150 cc. Khối động cơ này đạt mức 16,6 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Tại Việt Nam, Honda hiện chỉ phân phối 2 dòng động cơ là 160i và 350i. Nếu so với động cơ của SH 160i chính hãng, động cơ 150 cc không quá chênh lệch về sức mạnh.

Đối với người dùng SH, sức mạnh động cơ không là điểm được ưu tiên nhất, thay vào đó thiết kế đặc trưng cũng như các phiên bản giới hạn mới khiến người dùng mê mẩn.

Dàn áo trong suốt là điểm nhấn của dòng SH Vetro. Ảnh: Vĩnh Phúc

Dự kiến Honda SH Vetro 2-in-1 Edition có giá bán chạm ngưỡng 250 triệu đồng, điều này dễ hiểu bởi SH Vetro Blue đã có giá 235 triệu đồng.

Mức giá đắt đỏ của dòng xe SH Vetro tạo ra nhiều sự so sánh thú vị, thậm chí còn đắt hơn nhiều dòng xe bốn bánh. Cụ thể, mẫu xe máy Honda này đắt hơn mẫu xe điện rẻ nhất Việt Nam - VinFast VF 2. Hiện tại, chiếc VF 2 có giá niêm yết khoảng 188 triệu đồng.

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