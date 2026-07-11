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Honda City lần đầu bán vượt Vios trong năm nay với doanh số tăng hơn gấp đôi tháng trước

Bảo Lâm
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Sau 5 tháng liên tiếp xếp sau Toyota Vios, Honda City đã lần đầu vượt đối thủ trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, xét lũy kế nửa đầu năm, mẫu sedan của Honda vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với Vios.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Honda City đạt doanh số 912 xe trong tháng 6/2026, tăng hơn gấp đôi so với mức 445 xe của tháng trước. Kết quả này giúp mẫu sedan hạng B của Honda lần đầu tiên vượt Toyota Vios trong một tháng kể từ đầu năm 2026.

Honda City lần đầu vượt Toyota Vios về doanh số tháng trong năm 2026. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Toyota Vios chỉ bán được 436 xe trong tháng 6, giảm đáng kể so với 626 xe của tháng 5. Đây cũng là mức doanh số thấp nhất của Vios kể từ đầu năm.

Trước đó, trong 5 tháng đầu năm, Toyota Vios đều duy trì doanh số cao hơn Honda City. Cụ thể, tháng 1 Vios đạt 1.118 xe, cao hơn City (825 xe); tháng 2 là 615 xe so với 458 xe; tháng 3 ghi nhận khoảng cách lớn nhất với 1.004 xe của Vios và 398 xe của City; tháng 4 lần lượt là 750 xe và 484 xe; còn tháng 5 là 626 xe và 445 xe.

Toyota Vios áp đảo ở hầu hết các tháng. Nguồn số liệu: VAMA

Việc Honda City bứt lên trong tháng 6 chủ yếu đến từ mức tăng trưởng mạnh của chính mẫu xe này, đồng thời Toyota Vios cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh số trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả của riêng tháng 6 chưa đủ để thay đổi cục diện trong cuộc đua doanh số nửa đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Honda City đạt 3.522 xe, trong khi Toyota Vios đạt 4.549 xe. Như vậy, mẫu sedan của Toyota vẫn dẫn trước đối thủ 1.027 xe.

Diễn biến doanh số cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu sedan hạng B vẫn khá sát sao ở từng tháng, dù Toyota Vios vẫn đang nắm lợi thế đáng kể nhờ kết quả bán hàng vượt trội trong quý I.

Toyota Vios đang chiếm lợi thế lớn từ đầu năm. Ảnh: Đại lý

Việc Honda City lần đầu vượt Toyota Vios trong năm 2026 có thể được xem là một điểm nhấn đáng chú ý của phân khúc sedan hạng B trong tháng 6, nhưng để đảo ngược vị thế trên bảng xếp hạng doanh số lũy kế, mẫu xe của Honda sẽ cần duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tiếp theo.

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