Hơn một nửa dân số Việt Nam đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, hơn 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, trong đó một số địa phương đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.

Ảnh minh họa.

Trong số liệu thống kê tính đến ngày 17/8/2026, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục tổng hợp kết quả triển khai trên toàn quốc. Các địa phương có sự chênh lệch lớn như Quảng Ninh dẫn đầu với 89% dân số được khám, tiếp đến là Đồng Tháp 83%, Lai Châu 82%, Cà Mau và Điện Biên cùng đạt 80%. Nhưng ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều địa phương có tỷ lệ dân được khám thấp như An Giang với mức 19% tại thời điểm thống kê.

Ở nhiều nơi khác, tiến độ cũng khá nhanh. Đồng Tháp đã khám cho hơn 82% dân số sau một năm thực hiện Nghị quyết 72. Hà Tĩnh sau gần hai tháng triển khai đã khám cho gần 689 nghìn người, tương ứng 51,6% dân số, với 69/69 xã, phường tham gia. Tại Tây Ninh, đến ngày 27/8 đã có 23 xã, phường hoàn thành 100% kế hoạch trong Chiến dịch 90 ngày đêm.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu cốt lõi là phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ. Nếu trước đây người dân thường tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng, việc khám định kỳ hướng tới phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện rõ ràng. Những người có dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn tiếp tục đến cơ sở khám, chữa bệnh để chẩn đoán và điều trị.

Đây cũng là bước chuyển từ tư duy "có bệnh mới chữa" sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Để đưa chủ trương đến gần người dân, các địa phương đang triển khai nhiều phương thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Hà Tĩnh, ngành Y tế tổ chức khám cuốn chiếu, đưa hoạt động khám đến trường học, đồng thời tổ chức các đợt cao điểm tại toàn bộ 69 xã, phường. Riêng hai ngày 26 và 27/9, hơn 70.800 người được khám trong đợt cao điểm. Tính từ đầu năm, toàn tỉnh đã có hơn 809.000 người, tương đương trên 61% dân số, được khám sức khỏe.

Các trạm y tế linh hoạt tổ chức khám vào buổi tối và ngày nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của người dân địa phương.

Trong khi đó, nhiều địa phương tập trung vào việc đưa đội ngũ y tế và hoạt động khám đến tận cơ sở. Tại Điện Biên, khoảng 7.000 lượt người dân phường Điện Biên Phủ được khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe miễn phí trong 5 ngày đầu tháng 8. Ở Đồng Nai, nhiều xã, phường đồng loạt tổ chức khám và kết hợp tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Ở Quảng Ngãi, các trạm y tế đã triển khai chiến dịch khám định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi ngoài trường mầm non. Xã Sơn Tây ghi nhận khám 278 trẻ, xã Măng Đen 302 trẻ, xã Đăk Tờ Kan 640 trẻ trong đó có nhiều trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

Cách làm này cho thấy trạm y tế cơ sở đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, đặc biệt với những nhóm khó tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên.

Theo định hướng của Bộ Y tế, kết quả khám sức khỏe được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, kết nối với các hệ thống dữ liệu liên quan. Việc này giúp hình thành thông tin sức khỏe liên tục của mỗi người thay vì những kết quả khám rời rạc qua từng năm.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng đang hướng tới việc kế thừa những kết quả khám, xét nghiệm còn giá trị đã có trên hệ thống bảo hiểm xã hội, VNeID và Sổ sức khỏe điện tử. Cách làm này vừa giúp bác sĩ có thêm thông tin khi thăm khám, vừa hạn chế việc chỉ định lại những xét nghiệm không cần thiết. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các hướng dẫn sàng lọc phù hợp với từng nhóm bệnh và từng nhóm đối tượng.

Khi kết quả khám được lưu trữ, liên thông và sử dụng lâu dài, mỗi lần khám không còn là một hoạt động riêng lẻ mà trở thành một phần trong quá trình quản lý sức khỏe của mỗi người. Từ đó, khám sức khỏe miễn phí có thể được nhìn nhận rộng hơn thành một bước chuyển từ chăm sóc khi có bệnh sang chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ cộng đồng.