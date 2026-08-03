Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau cuộc hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ (phố Vĩnh Tuy), đồng thời làm rõ 14 người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại nhà hàng Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 30/7, trong lúc tổ chức sinh nhật tại nhà hàng trên, nhóm của Trịnh Công Lực (sinh năm 2002, quê Nghệ An) phát sinh mâu thuẫn với nhóm khách ngồi bàn bên sau khi sang chúc rượu. Từ chỗ lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát .

Trong quá trình ẩu đả, Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1999) và Nguyễn Như Thanh Tùng (sinh năm 2000), đều trú tại phường Từ Liêm, cầm dao và kiếm lao vào tấn công nhóm đối phương, khiến một nam thanh niên bị thương.

Nhóm người liên quan vụ hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy, Hà Nội. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và xác minh những người có liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ về 14 người liên quan đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan để xử lý.

Trước đó, tối 30/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cầm hung khí và ghế truy đuổi, đánh nhau tại nhà hàng Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy. Hình ảnh cho thấy vụ xô xát diễn ra ngay trong khu vực quán, gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người hoảng sợ.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 6 tháng khu vực Quán Nhỏ xảy ra vụ hỗn chiến. Đêm 14/2, Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận tin báo về một vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc khi đó cũng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm khách trong lúc uống rượu. Sau khi cãi vã, các bên lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.