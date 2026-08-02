Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê, ông chủ 30 tuổi bị khởi tố

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán các loại cà phê bột mang nhãn hiệu “Cà phê Chồn Buôn Ma Thuột”, “Cà phê Buôn Ma Thuột"...

Công an tỉnhh Khánh Hòa ngày 2/8/2026 cho biết, Công Phường Ninh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cụ thể, ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra Cơ sở kinh doanh cà phê bột tại tổ dân phố Ninh Đa 1, phường Ninh Hòa do ông N.Q.V (sinh năm 1996, trú tổ dân phố Ninh Đa 1, phường Ninh Hòa) làm chủ.

Các sản phẩm cà phê bột do N.Q.V sản xuất - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán các loại cà phê bột mang nhãn hiệu “Cà phê Chồn Buôn Ma Thuột”, “Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Nguyễn”, “Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Vinh”, “Cà phê đặc biệt Khánh An”. Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định: Số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Qua công tác điều tra, xác định N.Q.V đã mua cà phê hạt nguyên liệu, đậu nành và hương liệu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ trên mạng xã hội. Sau đó tự xay, pha trộn rồi đóng gói vào bao bì mang các nhãn hiệu “Cà phê Chồn Buôn Ma Thuột”, “Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Nguyễn”, “Cà phê Buôn Ma Thuột Quang Vinh”, “Cà phê đặc biệt Khánh An” để bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg.

Công an thực hiện các biện pháp tố tụng - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại phường Ninh Hòa, Quyết định khởi tố bị can đối với N.Q.V về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.