Hơn 400 máy bay không người lái dồn dập tiến về khu vực thủ đô Mátxcơva

Hơn 400 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng về phía thủ đô Mátxcơva của Nga và khu vực lân cận trong đêm ngày, 19 rạng sáng 20/7. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga từ trước đến nay, theo Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin.

(Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Sobyanin viết trên mạng xã hội, rằng hệ thống phòng không Nga đã phát hiện các máy bay không người lái đang bay tới trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 19/7 đến 5h ngày 20/7. Hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn lại ở xa thủ đô, trong khi 85 chiếc bị phá hủy khi áp sát Mátxcơva.

Theo Thống đốc vùng Mátxcơva Andrey Vorobyov, cuộc tấn công đã gây ra hậu quả nặng nề ở Podolsk, Domodedovo và khu đô thị Odintsovo. Ông cho biết, máy bay không người lái rơi xuống đã gây hư hại một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời gây ra nhiều vụ cháy.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau một loạt các cuộc không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Mátxcơva và vùng ngoại ô tuần trước. Ông Sobyanin cho biết, 1.892 máy bay không người lái đã được phóng về khu vực này từ ngày 11 đến 18/7.

Các cuộc tấn công tương tự đã nhắm vào hai trung tâm hậu cần do nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga điều hành tại Kotovsk, vùng Tambov, và Elektrostal, gần Mátxcơva.

Wildberries, thường được gọi là phiên bản Amazon của Nga, là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất nước này. Ukraine xác nhận nước này đã cố tình nhắm mục tiêu vào các kho hàng, vì cho rằng chúng lưu trữ các linh kiện được sử dụng trong thiết bị máy bay không người lái và thiết bị định vị.

Ukraine đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, kho hàng, và các cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.