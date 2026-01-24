Binh sĩ Ukraine rơi vào tình trạng nguy kịch ở Kostyantynivka do thiếu các điều kiện sinh tồn cơ bản.

Quân đội Nga đang hoàn tất một chiến dịch nhằm chặn đứng một lực lượng lớn của Ukraine ở Kostyantynivka, nơi binh sĩ đối phương đang rơi vào tình trạng nguy kịch, giữa đợt rét đậm, dẫn đến những vụ đầu hàng hàng loạt đầu tiên.

Theo Mash, hơn 100 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 156 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hạ vũ khí và giương cờ trắng, tuyên bố không thể tiếp tục kháng cự do thiếu các điều kiện sinh tồn cơ bản.

Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bỏ rơi binh lính của họ trong các tòa nhà đổ nát mà không có thức ăn, nước uống hoặc hệ thống sưởi, buộc những binh sĩ còn lại phải sử dụng máy sưởi dầu diesel.

Tuy nhiên, những nỗ lực sưởi ấm trong tầng hầm của các quận phía nam thành phố chỉ làm tăng tốc sự hủy diệt của các đơn vị: tín hiệu nhiệt mạnh đã tiết lộ vị trí của họ, sau đó máy bay Nga tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng bom nổ mạnh, phá hủy cả công sự và binh lính.

Tình hình của lực lượng Ukraine tại Kostyantynivka đang nhanh chóng biến thành một "vòng xoáy" thực sự, khi các đơn vị tấn công của Nga đã củng cố vị trí của họ ở trung tâm thành phố và kiểm soát nhà ga xe lửa.

Theo ước tính sơ bộ, các đơn vị từ 37 đội hình khác nhau của Lực lượng Vũ trang Ukraine, với tổng số hơn 3.000 người, đang có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ ở phía bắc thành phố tại các khu vực Verolyubovka, Mayskoye và Markovo, và đang tích cực tiến dọc theo kênh đào Seversky Donets-Donbas về phía Novomarkovo, cắt đứt các tuyến đường rút lui cuối cùng.

Moscow nhận định rằng, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ ở khu vực này của mặt trận sẽ là hậu quả tất yếu của sự lãnh đạo kém cỏi của giới chức Ukraine, những người đã hy sinh hàng ngàn sinh mạng để giữ vững các vị trí mà không có cả sự hỗ trợ hậu cần tối thiểu trong suốt mùa đông.