Ông Zelensky tiết lộ: Ukraine tiêu tốn gần 100 triệu USD tên lửa trong đêm để chặn đòn oanh tạc của Nga

Tờ Business Insider đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng cuộc tấn công của Nga, bắt đầu từ tối 19/1 và kéo dài đến rạng sáng 20/1 (giờ địa phương), đã buộc Kyiv phải phóng số tên lửa đánh chặn trị giá khoảng 80 triệu euro (tương đương khoảng 94 triệu USD).

"Hãy tưởng tượng điều đó - chi phí của những tên lửa này", ông Zelensky cho biết trên nền tảng xã hội WhatsApp để trả lời câu hỏi về kho dự trữ tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng không quân nước này đã sử dụng số tên lửa phòng không trị giá gần 100 triệu USD trong một đêm để đối phó với đợt không kích mới nhất của Nga. Ảnh: Reuters

Con số đáng kinh ngạc này chỉ bao gồm tên lửa đánh chặn và dường như không tính đến bất kỳ loại đạn dược nào khác được Ukraine sử dụng để phòng thủ trước cuộc không kích của Nga, vốn cũng bao gồm hàng trăm máy bay không người lái (UAV).

Theo dữ liệu từ lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và một tên lửa chống hạm trong đêm hôm đó. Thông cáo của lực lượng này cho biết 27 tên lửa đã bị bắn hạ, trong khi 5 tên lửa trúng mục tiêu.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Nga đã "gia tăng đáng kể" việc sử dụng tên lửa đạn đạo và đã có thể làm chủ công nghệ sản xuất các loại vũ khí quan trọng này từ các nước thứ ba và từ ngành công nghiệp quốc phòng.

"Tuy nhiên, cần phải giảm bớt năng lực sản xuất các tên lửa này của họ - và điều đó vẫn chưa xảy ra", ông Zelensky nói khi trả lời một câu hỏi khác.

Mặc dù đã nhận được một số hệ thống phòng không bổ sung từ các nước phương Tây, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn cần thêm nhiều hệ thống nữa, cùng với các tên lửa đánh chặn bổ sung để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Ông Zelensky thừa nhận rằng Ukraine gặp khó khăn trong việc có được các tên lửa đánh chặn cần thiết. Ông đặc biệt lưu ý PAC-3 - có giá 3,7 triệu USD và được phóng ra bởi các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất - là vũ khí tốt nhất giúp cho Kyiv có để đánh bại các tên lửa đạn đạo của Nga.

"Chiến tranh là một thứ xa xỉ cực kỳ tốn kém của Nga, và đối với chúng tôi, nó gây ra những tổn thất nặng nề", ông Zelensky nói.

Ukraine đã nhiều lần thúc giục các nước phương Tây viện trợ thêm các hệ thống phòng không, như hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters

Theo Business Insider, tên lửa Nga không phải là mối lo ngại duy nhất đối với Ukraine. Cuộc không kích đêm 19/1 của Moscow liên quan đến 339 UAV. Kyiv cho biết lực lượng không quân của họ đã bắn hạ 315 chiếc, trong khi 24 chiếc trúng mục tiêu.

Để tiết kiệm các tên lửa phòng không đắt tiền của mình, Ukraine ngày càng dựa vào các UAV đánh chặn tự chế, có giá chỉ vài nghìn USD, nhằm săn lùng và tiêu diệt UAV của Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày - mục tiêu mà ông đã đặt ra hồi mùa hè năm ngoái - nhưng thách thức hiện nay là số lượng UAV đã vượt quá số người có thể điều khiển chúng.

"Do đó, bây giờ chúng tôi phải bắt kịp về số lượng các nhóm đánh chặn - các nhóm di động tương ứng", ông Zelensky nói, và cho biết thêm rằng ông đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine thu hẹp khoảng cách này.