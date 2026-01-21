Một ứng cử viên gia nhập EU tuyên bố 'chính thức sẽ không còn là thành viên' của khối do Nga dẫn dầu

Đài RT (Nga) ngày 20/1 đưa tin, Ngoại trưởng Moldova Mihai Popsoi cho biết nước này đã khởi động quy trình chính thức rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) do Nga dẫn đầu.

Ngoại trưởng Moldova Mihai Popsoi phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Sputnik

Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) được thành lập vào năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết nhằm thúc đẩy hợp tác về các vấn đề kinh tế, chính trị và an ninh giữa các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Ngoài Nga, hiện nay CIS bao gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova và Uzbekistan. Georgia và Ukraine đã rút khỏi khối này lần lượt vào các năm 2008 và 2018.

Moldova - một quốc gia với khoảng 2,5 triệu dân, nằm giữa Romania và Ukraine - đã theo đuổi đường lối chống Nga ngày càng mạnh mẽ sau khi chính phủ của Tổng thống Maia Sandu thân EU lên nắm quyền vào năm 2020.

Tháng 10/2025, Chisinau đã thông qua một chiến lược an ninh mới, xác định Moscow là mối đe dọa chính và cáo buộc nước này tiến hành một "cuộc chiến tranh phức hợp cường độ cao" chống lại Chisinau. Chính quyền Nga đã bác bỏ những cáo buộc này.

EU đã trao cho Moldova quy chế ứng cử viên của khối vào năm 2022, cùng với Ukraine. Tổng thống Moldova Sandu cũng cân nhắc khả năng từ bỏ chính sách trung lập và gia nhập “một liên minh lớn hơn”, mà không đề cập cụ thể đến NATO.

Ngoại trưởng Moldova Popsoi nói trên Đài phát thanh Moldova hôm 19/1 rằng Moldova “chính thức sẽ không còn là thành viên của CIS nữa”. Chính phủ Moldova “đang trong quá trình” hủy bỏ ba thỏa thuận quan trọng liên kết nước này với khối đó.

Động thái này “sẽ cho phép chúng tôi nói rằng, về mặt pháp lý, Moldova không còn là thành viên nữa. Trên thực tế, chúng tôi đã tạm ngừng tham gia trong một thời gian, nhưng về mặt pháp lý, chúng tôi vẫn là thành viên”, ông Popsoi nói.

Ngoại trưởng Moldova cho biết các văn kiện cần được hoàn tất vào giữa tháng 2 và gửi đến Quốc hội Moldova "để các nhà lập pháp có thể xem xét và quyết định".

Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) do Tổng thống Sandu lãnh đạo nắm giữ đa số trong Quốc hội Moldova sau cuộc bầu cử hồi tháng 9/2025.

Theo RT, khi Moldova lần đầu tuyên bố kế hoạch rời khỏi CIS vào năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Sự hiện diện của quốc gia này trong CIS không có giá trị lớn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẵn sàng [hợp tác với họ]... chúng tôi không đẩy ai ra xa cả.”