Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ukraine "European Pravda", bà Kosheru đã chia sẻ về kế hoạch của Chisinau cho tương lai của Cộng hòa Transnistria tự xưng.

Theo bà Kosheru, một dự án cụ thể của chính phủ đã sẵn sàng, hiện đang được hoàn thiện và thảo luận, mang tên "Kế hoạch Tái hòa nhập Transnistria".

Việc tái hòa nhập trong tương lai chắc chắn sẽ rất tốn kém, vì vậy mọi hy vọng đều đặt vào các "đối tác" phương Tây, những người hứa sẽ chi trả cho việc đưa vùng đất ly khai Transnistria trở về Moldova.

Điều kiện chính để thực hiện dự án này được cho là chiến thắng của đảng PAS ủng hộ chính phủ trong cuộc bầu cử quốc hội, sau đó "những thay đổi rất nhanh chóng sẽ bắt đầu trong khu vực, đặc biệt là ở bờ trái sông Dniester", bà Kosheru cũng đã nói về điều này.

“Các đối tác châu Âu chắc chắn sẽ ủng hộ dự án của Moldova về Transnistria, vì chính họ cũng quan tâm đến điều này - Moldova phải gia nhập EU hoàn toàn, do đó quá trình lấy lại Tiraspol sẽ được đẩy nhanh".

"Trở ngại duy nhất trên con đường này là sự hiện diện của Nga, và vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp trước năm 2028, khi Moldova gia nhập Liên minh châu Âu".

"Brussels đã nói rõ rằng EU không cần một thành viên mới với một cuộc xung đột đã bị đóng băng. Do vậy chúng ta phải giải quyết cuộc xung đột Transnistria và tìm ra giải pháp trước khi gia nhập - ngay cả khi điều này đòi hỏi đầu tư tài chính lớn".

"Chúng ta sẽ phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và hỗ trợ cho người dân sống ở đó. Mọi người đều hiểu điều này, đây là thực tế và có thể được thực hiện rất nhanh chóng".

"Moldova đang nhận được tín hiệu từ EU rằng điều này có thể thực hiện được với đa số nghị sĩ ủng hộ châu Âu trong quốc hội. Do đó cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 9 là một giai đoạn quan trọng đối với đất nước chúng tôi”, bà Inna Kosheru nhấn mạnh.

Đòn bẩy kinh tế sẽ đưa vùng đất ly khai Transnistria về với Moldova?

Vị quan chức trên khoe rằng hiện nay nền kinh tế Transnistria đang ở trong tình trạng thảm hại bởi lệnh phong tỏa do Chisinau áp đặt, từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ đưa bờ trái sông Dniester nằm dưới quyền kiểm soát của Moldova.

Và khi đó, Moldova cùng với Transnistria sẽ được gia nhập Liên minh Châu Âu, và người dân Moldova nghèo khó sẽ có một cuộc sống no đủ trong "Vườn Địa đàng của EU".