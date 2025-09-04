Báo Nga: Kypyansk vỡ trận - Quân Ukraine bị bao vây hoàn toàn, cố tháo chạy trong đêm

Tờ RG (Nga) ngày 4/9 dẫn lời nhà báo Andrei Rudenko (kênh truyền hình VGTRK) thông tin, quân đội Nga đã bao vây hoàn toàn các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkiv, đồng thời giành quyền kiểm soát các tuyến hậu cần, khiến việc cơ động của phía Ukraine gặp nhiều khó khăn.

Ông cho biết trên thực tế, quân đội Ukraine “không thể tháo khỏi thành phố một cách dễ dàng, mà chỉ có thể di chuyển vào ban đêm và theo từng nhóm nhỏ”.

Các lực lượng Nga đã thiết lập hỏa lực kiểm soát toàn bộ tuyến đường hậu cần của Ukraine, gây trở ngại lớn cho việc tiếp vận và di chuyển của quân đội Ukraine tại Kupyansk. Tình hình này được đánh giá sẽ làm phức tạp thêm khả năng tổ chức tác chiến của phía Ukraine trong khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành được khu vực trung tâm Kupyansk và hoàn tất việc kiểm soát phần phía bắc thành phố trong khuôn khổ chiến dịch “Vòng cung Kupyansk” kéo dài 3 ngày.

Theo thông tin công bố, Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 250 binh sĩ trong giai đoạn này.

Để cố gắng giữ vững vị trí và sơ tán vũ khí, trang bị, chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine được cho là đã phải điều động một lượng lớn lực lượng dự bị đến Kupyansk.

Tờ MK (Nga) dẫn lời chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk cho biết, để cứu vãn tình thế, Kiev đã điều động một lữ đoàn tinh nhuệ – còn gọi là “lữ đoàn tổng thống” thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine – tới Kupyansk. Đây là đơn vị được cho là lực lượng dự bị quan trọng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky giữ lại cho những tình huống khẩn cấp.