Tất cả ấn định, 10 vạn quân Nga đánh lớn: TT Putin tuyên bố tiến công toàn tuyến, 14 ngày đếm ngược tới giờ G

100.000 quân Nga đánh Pokrovsk, Ukraine sơ tán khẩn

Tờ MK (Nga) ngày 3/9 đưa tin, quân đội Nga đã tập trung một lực lượng quy mô lớn, khoảng 100.000 binh sĩ, tại khu vực Pokrovsk. Động thái này được đánh giá nhằm tạo điều kiện cho một đợt tiến công mới về phía các hướng chiến lược, bao gồm Kramatorsk và Slavyansk – hai trung tâm quan trọng của tỉnh Donetsk.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ mở ra cho Moscow cơ hội tiếp tục tiến quân về phía các thành phố trọng điểm nói trên. Đây được coi là khu vực then chốt trong mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ mở ra cho Moscow cơ hội tiếp tục tiến quân về phía các thành phố trọng điểm. Ảnh: TST

Các nhà phân tích từ chuyên trang "Voennaya Khronika" (Nga) nhận định rằng, khi lực lượng Nga áp sát Slavyansk, những dấu hiệu chuẩn bị sơ tán tại đây ngày càng rõ rệt. Một minh chứng cụ thể là việc bắt đầu di dời tuyến đường sắt Slavyansk, bao gồm cả đầu máy, toa xe và nhân sự, sang tỉnh Kirovograd, khu vực thành phố Znamenka.

Những biện pháp sơ tán này bao trùm toàn bộ các bộ phận then chốt: lực lượng vận hành tàu, duy tu đường sắt, cung cấp năng lượng và đảm bảo an toàn vận hành. Thực chất, đây là việc chuyển toàn bộ hệ thống đường sắt phục vụ cho khu vực Slavyansk sang địa điểm khác.

Quy mô di chuyển như vậy cho thấy Kiev coi việc phòng thủ Slavyansk chỉ là tạm thời và khó có khả năng giữ lâu dài. Chính quyền được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản thành phố này có thể thất thủ.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc lựa chọn thành phố Znamenka ở tỉnh Kirovograd làm đầu mối thay thế cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Znamenka là một trong những trung tâm đường sắt lớn, đóng vai trò vận chuyển vũ khí và hàng hóa từ miền Tây Ukraine.

Trong khi đó, ga đường sắt Znamenka-Sortirovochnaya đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công ngay từ những tháng đầu của chiến sự, khiến địa điểm này khó bảo đảm an toàn cho hoạt động thay thế Slavyansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo ngày 3/9. Ảnh: RIA

Ông Putin tuyên bố tiến công trên toàn tuyến

Cùng ngày, hãng tin RBC (Nga) dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, toàn bộ các nhóm quân của Nga trong khu vực chiến sự đều đang tiến công trên tất cả các hướng.

"Các nhóm quân của lực lượng vũ trang Nga trên tất cả các hướng đều đang tiến công" - ông Putin phát biểu về cục diện chiến sự tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày.

Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Nga cho biết quân đội Ukraine đang tìm cách "bịt các lỗ hổng" trong phòng tuyến bằng cách điều động những đơn vị "tinh nhuệ nhất" đến các khu vực trọng yếu, song không có khả năng tổ chức một cuộc phản công quy mô lớn.

"Không được chủ quan, bởi có thể xảy ra nhiều kịch bản. Tuy nhiên, phân tích sơ bộ của các chuyên gia quân sự cho thấy Ukraine không có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn, mà chỉ có thể giữ các vị trí hiện tại" - Tổng thống Nga nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cảnh báo, nếu cuộc khủng hoảng Ukraine không được giải quyết bằng con đường ngoại giao, Liên bang Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra bằng biện pháp quân sự.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cuối tháng 8 vừa qua, quân đội Nga đã mở rộng kiểm soát thêm trung bình 300–400 km² lãnh thổ mỗi tháng vào đầu năm, và hiện nay tăng lên 600–700 km²/tháng.

Trong vòng khoảng 2 tuần tới, chiến sự tại Ukraine có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Ảnh: TST

"Tất cả ấn định, Ukraine chỉ còn 2 tuần"

Đài Tsargrad dẫn lời các nhà quan sát nhận định, lực lượng Ukraine đã bỏ lỡ một bước cơ động lớn của quân đội Nga, và thời gian chờ đợi cho trận đánh then chốt không còn nhiều.

"Tất cả ấn định, Ukraine chỉ còn 2 tuần" - Tsargrad viết.

Đài này dẫn lời chuyên gia Nga Ilya Golovnyov cho biết, trong vòng khoảng 2 tuần tới, chiến sự tại Ukraine có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Giữa bối cảnh này, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã có sự điều chỉnh nhân sự.

Tướng Andrei Mordvichev được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất dưới quyền Đại tướng Valery Gerasimov, và được đánh giá có thể sẽ trực tiếp phụ trách các chiến dịch nhằm giành lại các thành phố lớn.

Theo ông Golovnyov, Moscow đã quyết định tiến hành những đòn tấn công quy mô lớn, nhắm vào các trạm biến áp, kho dự trữ và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Truyền thông Nga cho biết chiến dịch này dự kiến triển khai trong nửa cuối tháng 9. Đến thời điểm đó, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, phản ứng từ phía Nga có thể kéo dài và để lại nhiều tác động.

(Theo MK, RBC, TST)



