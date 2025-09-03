Nổ tung sở chỉ huy, quân Ukraine tháo chạy - NATO kéo 30.000 quân áp sát Nga, Kremlin đưa cảnh báo khẩn

Nga đánh sập sở chỉ huy, Kiev báo động về đợt tấn công lớn

Tờ MK (Nga) dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh cho biết, quân đội Nga đã thực hiện đòn tập kích bằng tên lửa, đánh sập sở chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine.

Theo nguồn tin, các đơn vị Nga đang tiếp tục giao tranh tại tỉnh Sumy, nơi lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) phải hứng chịu nhiều tổn thất. Lữ đoàn 110 đã buộc phải tháo chạy khỏi mặt trận do mất khả năng chiến đấu sau trận đánh gần Andreevka.

"Bộ chỉ huy VSU rút các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 110 khỏi hướng Sumy. Sau khi chịu tổn thất nặng trong các trận đánh gần Andreevka, lữ đoàn được đưa về khu vực Sumy, nơi sở chỉ huy vừa bị trúng tên lửa" - nguồn tin cho biết.

Nguồn này cũng khẳng định đã có thương vong trong hàng ngũ chỉ huy lữ đoàn.

Nga vừa đánh sập sở chỉ huy, buộc lữ đoàn 110 của Ukraine phải tháo chạy. Ảnh: Avia.Pro

Liên quan tới tình hình tấn công của Nga, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ trinh sát trên không của quân đội Ukraine - bà Maria Berlinskaia - cảnh báo thêm rằng, Nga có thể phát động một đợt tiến công lớn trong vài ngày tới.

Trên kênh Telegram chính thức, bà Berlinskaia nêu rõ, "có thông tin cho thấy trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn". Tuy nhiên, bà không đưa ra thêm chi tiết.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, khẳng định quân đội Nga sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tấn công trong khu vực chiến sự. Ông cho biết các mục tiêu cho mùa thu đang được xác định, đồng thời nhấn mạnh rằng trong suốt mùa xuân và mùa hè, lực lượng Nga đã liên tục tiến lên trên hầu hết các hướng của chiến tuyến.

Báo MK cho biết, phương Tây cũng thừa nhận rằng, tốc độ tiến công của quân đội Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt đang gia tăng đáng kể. Chính quyền Kiev đã điều động hàng chục lữ đoàn tới các hướng Kharkov và Sumy nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), tính đến nay, hơn 40 lữ đoàn Ukraine đã được rút từ nhiều khu vực mặt trận và đưa tới hai chiến tuyến trên, song tất cả đều chịu tổn thất lớn.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, Kiev thiếu sức mạnh quân sự để thay đổi chiến trường và chỉ trích các đề xuất của châu Âu về vùng đệm, trong khi châu Âu bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ và Nga.

Phát biểu qua RBC-Ukraine, ông Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi hiểu rằng Ukraine không thể khôi phục hoàn toàn lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự ngay lúc này. Chúng tôi đơn giản là không có đủ sức mạnh".

Ukraine báo động khả năng phát động cuộc tấn công lớn trong vài ngày tới. Ảnh: TST

Hàng chục nghìn quân châu Âu gây sức ép với Nga

Trong lúc này, các nước châu Âu tiếp tục bàn về kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các thủ đô châu Âu đang xây dựng "kế hoạch khá chi tiết" về khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau chiến sự, với sự hậu thuẫn toàn diện của Mỹ.

Bà khẳng định trong phỏng vấn với Financial Times rằng đã có một "lộ trình rõ ràng" cho các phương án triển khai. Theo bà, an ninh cho Ukraine là "yếu tố tối quan trọng", đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận về vấn đề này đã được nhất trí trong cuộc gặp tại Nhà Trắng và đang "tiến triển rất tốt".

Bà Von der Leyen cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định Washington sẽ tham gia như một điểm tựa trong kế hoạch. "Đã có sự đảm bảo rõ ràng rằng sẽ có sự hiện diện của Mỹ," bà nhấn mạnh.

Hàng chục ngàn quân NATO tới sát biên giới Nga. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin ngoại giao, kế hoạch triển khai có thể lên tới hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Mỹ. Thỏa thuận bước đầu đã được bàn trong cuộc gặp tháng trước tại Washington, và sẽ tiếp tục được thảo luận tại Paris trong tuần này theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Đáng lưu ý, các nước châu Âu một mặt thảo luận về kế hoạch đưa quân tới Ukraine, một mặt gây sức ép lên Nga ở mặt trận khác. Theo tờ MK, hàng chục nghìn binh sĩ NATO đã áp sát biên giới Nga trên danh nghĩa của một cuộc tập trận quy mô lớn.

Tại Ba Lan, cuộc tập trận mang tên "Lá chắn Sắt – 25" đã chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ Ba Lan và NATO. Đây là hoạt động quân sự được coi là lời đáp trả trực tiếp trước các cuộc tập trận chung Nga – Belarus "Zapad-2025".

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ba Lan, Sư đoàn cơ giới số 18 đã bắt đầu di chuyển quân và khí tài tới thao trường Orzysz, chỉ cách biên giới tỉnh Kaliningrad của Nga khoảng 70 km.

Giới chức Warsaw khẳng định đây là một trong những cuộc diễn tập then chốt trong chuỗi tập trận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của NATO ở sườn đông.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz từng nhấn mạnh, "Lá chắn Sắt" sẽ là phản ứng mang tính chiến lược trước động thái quân sự của Nga và Belarus. Cùng thời điểm, tại Biển Na Uy, Mỹ, Anh và Na Uy cũng triển khai chiến dịch truy tìm tàu ngầm Nga bị nghi hoạt động trong khu vực.

Những diễn biến này cho thấy châu Âu đang gia tăng sức ép toàn diện, vừa siết chặt quân sự tại biên giới Nga, vừa chuẩn bị các phương án can dự trực tiếp vào chiến trường Ukraine.

Kremlin cảnh báo nóng các động thái của NATO. Ảnh: Axios

Kremlin cảnh báo nóng

Phản ứng trước động thái của các nước châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Nga có thái độ tiêu cực trước mọi cuộc thảo luận về khả năng triển khai quân tại Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh, "không tồn tại cái gọi là quân đội châu Âu, mà chỉ có binh sĩ của từng quốc gia, và phần lớn trong số đó đều là thành viên NATO".

Theo ông, chính việc NATO không ngừng mở rộng hạ tầng quân sự về phía đông là một trong hững nguyên nhân căn bản dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Trước đó, phản ứng về các cuộc tập trận của NATO, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) Sergei Naryshkin khẳng định, thiệt hại sẽ là khôn lường đối với cả khối, và những nước phải hứng chịu đầu tiên sẽ chính là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Ông cho rằng các chính quyền Đông Âu đang đánh giá thấp rủi ro từ một cuộc đối đầu quân sự với Moscow.

Liên quan tới tình hình đối đầu Nga-NATO, Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis nhận định, phương Tây sẽ thua nếu chúng ta chiến đấu với Nga trong một cuộc chiến tranh thực sự.



