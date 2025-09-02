RIA: Cú đâm sau lưng! Đồng minh ra quyết định chấn động với Kiev - Nga tuyên bố hạ sát sĩ quan cấp cao NATO

Đồng minh thân cận ra quyết định chấn động với Kiev

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 1/9 đăng bài viết cho hay, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vừa phủ quyết dự luật gia hạn chương trình trợ cấp "800+" dành cho người tị nạn Ukraine.

Đây là chương trình hỗ trợ hàng tháng trị giá 800 zloty (khoảng 17.400 rúp) cho mỗi trẻ em, vốn được kỳ vọng kéo dài đến năm 2026 và mở rộng thêm cho học viên các trường nghề.

Theo giới chuyên gia, quyết định bất ngờ này là "cú đâm sau lưng" đối với Kiev, bởi Warsaw lâu nay được xem là đồng minh thân cận nhất trong EU và NATO.

Ông Nawrocki giải thích rằng nguồn lực tài chính và tâm lý xã hội ở Ba Lan đã thay đổi so với năm 2022.

Theo ông, chỉ những người Ukraine có ý định làm việc tại Ba Lan mới nên được hưởng trợ cấp; còn các trường hợp lưu trú ngắn hạn thì không. Ông nhấn mạnh đây là "vấn đề nguyên tắc" và kêu gọi quốc hội cùng chính phủ tìm giải pháp mới trong vòng hai tuần.

Quyết định của Tổng thống Ba Lan được đánh giá là "cú đâm sau lưng" đối với Kiev. Ảnh: The Communist

Khảo sát của SW Research cho thấy 59,8% người dân đồng tình với Nawrocki, chỉ 25,4% phản đối. Nhóm ủng hộ mạnh nhất là thanh niên từ 25–34 tuổi.

Tuy nhiên, động thái này lập tức gây tranh cãi chính trị. Chính phủ cáo buộc tổng thống "phản bội Ukraine" và "đe dọa an ninh quốc gia".

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh cho rằng giúp đỡ Kiev chính là bảo vệ Warsaw, song cũng phàn nàn về việc nhiều thanh niên Ukraine lái xe sang trọng giữa thủ đô. Một số quan chức khác thậm chí còn nghi ngờ Nawrocki "ngả theo Nga".

Không chỉ dừng ở chuyện trợ cấp, tổng thống Ba Lan còn đưa ra dự luật cấm các biểu tượng Bandera, so sánh với biểu tượng Đức Quốc xã và Liên Xô, nhằm "ngăn chặn tuyên truyền cực đoan".

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: MSN

Đây được xem là "lằn ranh đỏ" đối với Kiev. Báo chí Ukraine dẫn nguồn ngoại giao cảnh báo động thái này có thể gây làn sóng phản ứng trong xã hội.

Về thủ tục, chính phủ có thể bác quyền phủ quyết nếu đạt đủ 276 phiếu, nhưng liên minh cầm quyền hiện chỉ nắm 240.

Vì vậy, Thủ tướng Donald Tusk chọn cách viết lại dự luật thay vì đối đầu trực diện. Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh các thành viên EU có nghĩa vụ hỗ trợ người tị nạn Ukraine, song mức độ hỗ trợ tùy từng quốc gia.

Các nhà quan sát nhận định, trong suốt hơn ba năm rưỡi chiến sự, Ba Lan luôn được xem là hậu phương chiến lược và đồng minh tin cậy nhất của Kiev tại EU và NATO. Do đó, quyết định này, cùng với việc ông Nawrocki đề xuất cấm biểu tượng Bandera, được coi là một "cú sốc" chính trị, phơi bày rạn nứt âm ỉ trong quan hệ Warsaw – Kiev.

Ukraine bị "bóp nghẹt" hơn nữa trên chiến trường, Nga hạ sát sĩ quan NATO

Vừa nhận tin xấu từ đồng minh, chính quyền Kiev tiếp tục đón các tin tức không mấy khả quan về tình hình chiến trường khi Nga bất ngờ đổi chiến thuật.

Theo đài Tsargrad TV (Nga), quân đội Nga đang chuyển từ các đòn tập kích lẻ tẻ sang chiến lược "xóa sổ toàn diện" tổ hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine.

Đêm 30/8, hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV tấn công đồng loạt nhiều khu vực: Kiev, Poltava, Kharkov, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Khmelnitsky, Zhytomyr, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovohrad và Ivano-Frankivsk.

Theo phóng viên chiến trường Alexander Sladkov, "nhiều tên lửa hạng nặng cùng đánh vào một nhà máy, phá hủy hoàn toàn cơ sở này. Chỉ trong một đêm có thể đánh sập nhiều nhà máy quốc phòng như vậy".

Vừa bị đồng minh giáng đòn, Kiev tiếp tục đối mặt với việc Nga bất ngờ thay đổi chiến thuật, gây sức ép lớn. Ảnh: TST

Nhà báo đối lập Ukraine Anatoly Shariy thì lưu ý các đòn đánh trải rộng trên cả Tây, Trung và Đông Ukraine, tập trung vào hạ tầng năng lượng ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Trên mặt trận Donbass, các mũi tấn công của Nga gần Pokrovsk được nối lại sau thời gian tạm dừng, mở thêm một hướng đột phá ở phía Đông Shakhovo.

Đáng lưu ý, lực lượng Nga tuyên bố đã hạ sát một sĩ quan cấp cao NATO mang quốc tịch Estonia tại tỉnh Sumy, trong bối cảnh Moscow mở rộng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Theo truyền thông Nga, sĩ quan NATO nói trên ông Olev Rust – sĩ quan đặc nhiệm Estonia từng tham gia nhiều sứ mệnh quốc tế của NATO tại Afghanistan (2011, 2013), Mali và sau đó gia nhập Lực lượng tác chiến đặc biệt Estonia năm 2017.

Từ năm 2023, ông Rust tới Ukraine với tư cách tình nguyện viên, phục vụ trong Trung đoàn đặc nhiệm số 3 thuộc quân đội Ukraine.

Các đơn vị đặc nhiệm vốn đảm trách nhiệm vụ trinh sát và tập kích, song gần đây tại khu vực Sumy, họ thường xuyên bị điều động trong vai trò bộ binh.

Giới phân tích cho rằng sự hiện diện và thương vong của các chuyên gia nước ngoài ngày càng cho thấy vai trò then chốt của họ trong hệ thống chỉ huy quân đội Ukraine, giữa lúc lực lượng bản địa bị hao mòn.

(Theo RIA, TST)