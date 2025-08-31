Sputnik: Siêu phẩm vũ khí “made by Vietnam” lần đầu lộ diện ở sự kiện chưa từng có, bứt phá ấn tượng

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã mang tới Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự “đỉnh cao”. Đây được coi là lần trình diễn quy mô lớn nhất của tập đoàn từ trước đến nay.

Trong số đó, tâm điểm là mẫu UAV “made by Vietnam” lần đầu ra mắt công chúng, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình nội địa hóa công nghệ quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Các sản phẩm của Viettel được giới thiệu tại nhiều khu trưng bày thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.

Theo Sputnik, dòng UAV VU-MALE tầm xa của Viettel có khả năng bay liên tục trong thời gian dài, cự ly hoạt động lớn và thích ứng nhiều địa hình – từ đất liền, biên giới đến vùng biển, hải đảo – ngay cả trong điều kiện khí tượng phức tạp.

Đây là UAV cấp chiến lược, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin và tấn công nhờ khả năng mang đa tải.

Máy bay không người lái VU-MALE của Viettel ra mắt tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Ảnh: Dương KBB

Viettel cho biết, UAV VU-MALE sở hữu sải cánh 17 m, chiều dài 8,5 m, trọng lượng cất cánh tối đa 1.500 kg, tải trọng 500 kg, thời gian bay liên tục trên 24 giờ, tốc độ tối đa 200 km/h, trần bay 10 km.

Thiết bị được tích hợp hệ thống quang – điện tử, radar, tác chiến điện tử hiện đại, có thể mang theo tên lửa và bom thông minh.

Trang tin quốc phòng Asian Defense Studies cũng đánh giá đây là một “sản phẩm đột phá” của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Về chiến lược phát triển, Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel – nhấn mạnh:

“Viettel đã tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu chiến lược, tham gia phát triển 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia. Định hướng này gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Viettel sẽ nhận những việc mới, việc khó và quyết tâm tạo thành quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và quân đội, với tầm nhìn và kỳ vọng lớn lao từ các nghị quyết mang tính lịch sử”.

Trước đó, hai mẫu UAV VU-R70 và VU-C2 đã gây chú ý khi tham gia đội hình diễu binh chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

VU-R70 là UAV hạng nhẹ, thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát tầm trung, có khả năng cất cánh thẳng đứng, phù hợp địa hình phức tạp, không cần đường băng.

UAV này có thể bay liên tục hơn 4,5 giờ, đạt tốc độ tối đa 120 km/h, được trang bị radar và cảm biến quang – điện, đáp ứng yêu cầu giám sát biên giới, vùng biển xa cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, VU-R70 còn hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, phòng chống buôn lậu và xây dựng bản đồ số.

VU-C2 là UAV tấn công cỡ nhỏ, thời gian bay khoảng 40 phút, thiết kế cho các nhiệm vụ chiến thuật như tấn công mục tiêu mặt đất, gây nhiễu hoặc tự hủy khi cần. Nhờ động cơ điện độ ồn thấp, VU-C2 có thể tiếp cận mục tiêu bí mật, tăng tỷ lệ thành công trong nhiệm vụ đặc biệt.

Theo Sputnik, chi phí chế tạo và vận hành UAV thấp hơn nhiều so với máy bay có người lái, phù hợp ngân sách quốc phòng và tăng tính linh hoạt tác chiến. UAV cũng không đòi hỏi hạ tầng phức tạp, có thể triển khai nhanh, phối hợp theo đội hình hoặc hoạt động “bầy đàn” để gây nhiễu và đánh lạc hướng đối phương.

“Hình ảnh UAV xuất hiện trong lễ diễu binh không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy nỗ lực nội địa hóa công nghệ quốc phòng. Đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia đã coi UAV là khí tài chiến lược, góp phần cân bằng sức mạnh giữa các bên trong chiến tranh hiện đại” - Sputnik nhận định.