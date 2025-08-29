[NÓNG] Kiev phá sở chỉ huy quân Nga với 1 đòn duy nhất, đánh tê liệt chiến hạm Buyan-M: Hé lộ chi tiết

Ukraine phá sập sở chỉ huy quân Nga ở Kursk

Tờ Defense Express đưa tin, quân đội Ukraine vừa triển khai một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường GBU-39, phá hủy sở chỉ huy, hệ thống liên lạc và các tổ hợp phòng không của lực lượng Nga tại khu vực Kulbaki, tỉnh Kursk.

"Chỉ với một đòn duy nhất, nhiều mục tiêu trọng yếu của lực lượng Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu" – Defense Express cho hay.

Theo tờ báo, đòn đánh được tiến hành với mức độ chính xác cao, khiến toàn bộ một đơn vị Nga gần Kulbaki bị vô hiệu hóa.

Ukraine đã tổ chức chiến dịch trong bí mật, phối hợp chặt chẽ để đồng loạt giáng đòn vào những điểm then chốt, gần như không cho lực lượng Nga cơ hội phản kháng hay tái lập đội hình.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công sử dụng bom thông minh GBU-39 Small Diameter Bombs do phương Tây viện trợ. Đây là loại vũ khí có khả năng xuyên phá mạnh, tấn công chính xác vào các công trình kiên cố.

Được phóng từ máy bay đã cải tiến để hoạt động trong môi trường chiến sự ác liệt, GBU-39 giúp Ukraine nâng cao tốc độ và hiệu quả tác chiến.

Ukraine vừa tuyên bố đánh sập sở chỉ huy của Nga. Ảnh: TST

Mục tiêu trọng tâm của chiến dịch là sở chỉ huy và trung tâm điều hành, khiến mạng lưới chỉ huy của đơn vị Nga tại khu vực này tê liệt. Ngoài ra, nhiều công sự, nhà ở binh lính cũng bị phá hủy, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu.

Đáng chú ý, các đội liên lạc và tác chiến điện tử của lực lượng Nga cũng bị loại bỏ. Đây vốn là lực lượng chủ chốt trong việc phối hợp trận địa và chống lại UAV hay pháo binh Ukraine.

Việc loại khỏi vòng chiến đấu những đơn vị này đã khiến khả năng phòng thủ của Nga suy yếu rõ rệt trước các đợt tấn công tiếp theo.

Ukraine đồng thời loại bỏ nhóm binh sĩ vận hành MANPADS – hệ thống phòng không vác vai vốn luôn là mối đe dọa đối với máy bay và trực thăng. Nhờ đó, lực lượng không quân Ukraine có thêm khoảng trống an toàn để hoạt động trong khu vực.

Chiến dịch tại Kulbaki một lần nữa cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của vũ khí phương Tây trong chiến lược phòng thủ của Ukraine.

Theo Defense Express, với khả năng tấn công mục tiêu kiên cố từ khoảng cách xa, GBU-39 đang được đánh giá là "quân bài thay đổi cuộc chơi", cho phép Ukraine loại bỏ cụm lực lượng Nga chỉ bằng một số đòn đánh chính xác.

Hình ảnh cuộc tấn công do phía Ukraine công bố. Ảnh: Defense Express

Chiến hạm Buyan-M của Nga tê liệt sau đòn tấn công

Không chỉ trên bộ, Ukraine còn mở rộng chiến thuật sang mặt trận trên biển, khi UAV FPV lần đầu tiên xuyên thủng phòng thủ của một tàu chiến Nga.

Tờ Pivdenna Pravda (Ukraine) cho biết, mục tiêu là tàu hộ vệ tên lửa Buyan-M, bị tấn công khi neo đậu tại vịnh Temryuk trên biển Azov, cách hơn 350 km. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Mục tiêu Buyan-M vốn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Nhiều khả năng Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đã triển khai UAV RUBAKA hoặc UJ-26 Bober để thực hiện đòn đánh.

Ukraine tuyên bố họ là nước đầu tiên trên thế giới tấn công tàu Buyan-M bằng FPV (Ảnh từ video của HUR/Telegram)

Cuộc tấn công được cho là đã gây hư hại phần thân tàu và làm tê liệt hệ thống radar quan trọng, khiến Buyan-M rơi vào thế dễ bị tổn thương.

Dù sở hữu nhiều lớp phòng thủ, bao gồm pháo hạm và pháo phòng không sáu nòng AK-630M2 Duet, con tàu vẫn không thể chống trả hiệu quả trước loạt UAV FPV.

Theo Pivdenna Pravda, đây là lần đầu tiên UAV FPV xuyên thủng hệ thống phòng thủ của một tàu chiến cỡ lớn, mở ra bước ngoặt trong chiến lược tác chiến trên biển.

Lớp Buyan-M (dự án 21631) là tàu hộ vệ hạng ba, thiết kế cho hoạt động "sông – biển" gần bờ, được tích hợp tên lửa hành trình Kalibr cùng nhiều khí tài hiện đại. Hiện Nga có bảy chiếc thuộc Hạm đội Biển Đen và Caspi, cùng bốn chiếc khác trong Hạm đội Baltic.

Pivdenna Pravda dẫn lời chuyên gia nhận định, sự kiện này không chỉ làm lộ điểm yếu trong khả năng phòng thủ của hải quân Nga mà còn khẳng định tiềm năng của UAV FPV – loại vũ khí giá rẻ nhưng có thể trở thành nhân tố thay đổi cục diện chiến trường hiện đại.

(Theo Defense Express, Pivdenna Pravda)