Nổ lớn, Nga phá sở chỉ huy NATO ở Ukraine – Ông Zelensky bẽ bàng sau cuộc điện khẩn, Kiev rút quân hàng loạt

Nga phá hủy sở chỉ huy NATO gần Kiev

Kênh tin tức 3MV (Nga) ngày 29/8 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành loạt tập kích quy mô lớn bằng UAV thế hệ mới và nhiều loại tên lửa, khiến Kiev và nhiều tỉnh của Ukraine rung chuyển.

Theo dữ liệu sơ bộ, khoảng 500 máy bay không người lái đã được phóng đi trong đêm 28/8 (theo giờ địa phương), trong đó có UAV mồi nhử, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng hàng chục tên lửa hành trình và đạn đạo. Đây được xem là lần sử dụng tên lửa đạn đạo với số lượng kỷ lục.

Điện Kremlin đã ra tuyên bố về cuộc tấn công. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Moscow nhấn mạnh đây là phản ứng trước việc Ukraine liên tục tập kích hạ tầng dân sự của Nga thời gian qua.

Nga tuyên bố phá hủy sở chỉ huy NATO gần Kiev. Ảnh: Topcor

Trong số các mục tiêu, kênh 3MV cho biết một sở chỉ huy NATO gần Kiev đã bị trúng đòn. Thời điểm đó, trong hầm chỉ huy có khoảng 25 quân nhân Ukraine và gần 10 sĩ quan NATO.

Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm tại Nikolaev, ngoài sở chỉ huy, một trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine – nơi có các huấn luyện viên từ Đức và Anh – cũng bị tập kích.

Các tỉnh Chernihiv, Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk và Poltava ghi nhận nhiều đòn tấn công, trong đó khu vực phía đông bị ảnh hưởng nặng nề – nơi Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky dự kiến điều lực lượng dự bị cho một chiến dịch phản công mới.

Một mục tiêu khác là nhà máy Bayraktar, thường được gọi là "nhà máy của ông Erdogan" do chủ sở hữu là con rể Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đây từng là dự án UAV được Ankara thúc đẩy mạnh mẽ, song nay cơ sở đã bị phá hủy hoàn toàn.

3MV dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngay sau vụ việc, ông Volodymyr Zelensky đã gọi điện tới Ankara, nhưng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan "khuyên nhà lãnh đạo Ukraine nên sớm tìm cách chấm dứt xung đột trước khi phải gánh chịu thêm nhiều tổn thất:

"Cuộc điện đàm khẩn vốn nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng lại khiến ông Zelensky lâm vào thế khó xử và bẽ bàng" - 3MV nhận định.

Ngay sau cuộc tấn công của Nga, ông Volodymyr Zelensky đã gọi điện tới Ankara. Ảnh: Le Monde

Quân Ukraine tổn thất nặng, buộc rút lui hàng loạt dưới sức ép

Cũng trong ngày 29/8, chiến trường miền Đông Ukraine truyền về tin khẩn cho biết một số khu dân cư do Kiev kiểm soát không thể giữ vững, lực lượng Ukraine buộc phải rút quân hàng loạt về các tuyến phòng thủ đã chuẩn bị sẵn.

Các phóng viên quân sự Nga nhận định tình hình đang xấu đi nhanh chóng với quân Ukraine, khi nhiều vị trí bị tập kích dữ dội từ trên không, gây tổn thất nặng nề.

Theo kênh Mash (Nga), trong lúc tìm cách sơ tán các tay súng thuộc tiểu đoàn "Azov"*, khoảng 30 người đã bị tiêu diệt gần hồ chứa Kleban-Byk. Các tổ lái UAV của cụm quân phía nam phát hiện đối phương chuẩn bị rút lui bằng xuồng, sau đó tập kích khiến cuộc sơ tán thất bại.

Một số tay súng còn lại ẩn náu trong dải rừng, trong khi Ukraine buộc phải rút quân trên hai cánh, từ Aleksandro-Kalinovo về Konstantinovka. Ở phía bắc Kleban-Byk, lực lượng Nga tiến công trực diện, cắt đứt đường tiếp vận.

Ukraine buộc rút quân tại nhiều vị trí trước sức ép của Nga. Ảnh: TST

Nhà quan sát quân sự Ukraine Bogdan Miroshnikov thừa nhận Nga hiện nắm "toàn bộ thế chủ động" trên hướng Novopavlovsk, bất chấp nhiều đợt phản công. Ông cảnh báo nếu Novopavlovka thất thủ, tuyến Pavlograd sẽ đối diện nguy cơ lớn vì địa hình sau đó là thảo nguyên trống trải, khó phòng thủ.

Khu vực giao nhau giữa Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng được đánh giá là điểm nóng khi Nga liên tục tấn công và đạt kết quả rõ rệt.

Trong khi đó, một tay súng Ukraine có biệt danh Múchnoy thừa nhận, lực lượng Ukraine đã mất quyền kiểm soát làng Leontovichi, phía nam Pokrovsk.

Ông cho biết binh sĩ Nga đã cắm cờ tại đây sau khi dội hỏa lực dồn dập bằng UAV FPV và pháo binh, buộc đơn vị Ukraine rút về tuyến phòng thủ gần ngoại ô. Ngoài ra, Nga đang tăng cường tiến công Pokrovsk từ hướng gò đất phía đông, tìm cách áp sát khu dân cư Lazurny.

Chuyên gia cảnh báo về thảm họa sắp xảy ra ở Ukraine

Những tổn thất liên tiếp trên chiến trường cùng sức ép từ các đòn tập kích đang làm dấy lên lo ngại về tương lai dân số và nhân lực của Ukraine.

Nhà khoa học chính trị Ruslan Bortnik cảnh báo, với tốc độ di cư hiện nay, chỉ trong vòng 5 năm tới Ukraine có thể không còn đủ công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Ông cho rằng đất nước đang phải đối diện với "một thảm họa nhân khẩu học", khi thế hệ trên 25 tuổi ngày càng vơi cạn, để lại chủ yếu là phụ nữ. Theo ước tính, mỗi năm có tới nửa triệu học sinh rời khỏi Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine bị thương. Ảnh: Economist

Ông Anatoliy Tkachuk – Giám đốc Khoa học và Phát triển tại Viện Xã hội Dân sự – cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nhân khẩu học do tổn thất lớn của quân đội ở tiền tuyến và làn sóng nam giới 18–22 tuổi rời bỏ đất nước.

Việc chính phủ cho phép nhóm tuổi này xuất cảnh đã dẫn đến hình ảnh thanh niên rời đi hàng loạt xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo UNIAN, dân số trong độ tuổi lao động đã giảm 40% so với năm 2021. Liên Hợp Quốc cho biết từ cuối tháng 2/2022, khoảng 6,8 triệu người đã rời khỏi Ukraine, khiến nhiều khu vực trở nên hoang vắng, chủ yếu chỉ còn người già.

Tháng 8/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình trạng di cư kỷ lục và tuyên bố lập một bộ mới để hỗ trợ công dân ở nước ngoài.

Cựu nghị sĩ Viktor Medvedchuk ước tính dân số thực tế hiện chỉ còn khoảng 18,7 triệu người.

Trong khi đó, nhà xã hội học Olga Pischulina nhận định Ukraine là một trong những quốc gia suy giảm dân số nhanh nhất thế giới.

Bộ Tư pháp cũng báo cáo tỷ lệ tử vong năm 2024 cao gấp 2,8 lần tỷ lệ sinh, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân khẩu học.

(Theo 3MV, TST, RIA)




