DE: Pháo hạng nặng "made by Vietnam" tỏa sáng ở sự kiện quy tụ 3.000 người, hé mở nước cờ bài bản

Pháo tự hành 152mm do Viettel chế tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Hồ Minh Đức

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu hệ thống pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 152 mm.

Đây là loại pháo mặt đất thiết kế cho nhiệm vụ bắn gián tiếp, sở hữu hỏa lực mạnh, cơ động nhanh, có khả năng yểm trợ tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Toàn bộ tổ hợp gồm: pháo 152 mm, máy tính đạn đạo và hệ thống điều khiển hỏa lực, tác chiến điện tử, trạm vũ khí điều khiển từ xa gắn súng 12,7 mm, hệ thống cảnh báo laser kết hợp ống phóng lựu khói, hệ thống thông tin liên lạc, cùng bộ cung cấp và phân phối nguồn.

Pháo có khối lượng 34 tấn, tốc độ hành quân tối đa trên 70 km/h, tốc độ bắn 4 phát/phút, kíp chiến đấu 5–6 người và được trang bị giáp chống đạn đạt chuẩn STANAG 4569.

Pháo tự hành 152mm do Viettel chế tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Dương KBB

Bình luận về hệ thống mới này, tờ Defense Express (DE - Ukraine) cho biết Việt Nam đã phát triển pháo tự hành 152 mm dựa trên pháo kéo D-20, thể hiện hướng đi bài bản trong xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng.

Theo tờ báo, việc tích hợp các thành phần hiện đại như hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, cảm biến bức xạ laser kèm lựu khói, trạm vũ khí điều khiển từ xa và cả tác chiến điện tử cho thấy đây là mẫu pháo có nhiều tính năng tiên tiến, đi kèm các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn.

So sánh với mẫu pháo tự hành ShKH vz. 77 DANA của Tiệp Khắc, Defense Express nhận định pháo của Việt Nam có đặc tính tương tự. Dù lấy nền tảng từ pháo D-20 vốn đã cũ, song tờ báo lưu ý đây vẫn là loại pháo còn phát huy hiệu quả trong lực lượng vũ trang Ukraine.

"Quyết định lựa chọn D-20 nhiều khả năng mang ý nghĩa thực tiễn, bởi loại pháo này vẫn còn trong biên chế quân đội Việt Nam và họ đã làm chủ được quy trình sản xuất nòng pháo.

Nói cách khác, Việt Nam đã không lựa chọn chế tạo lại từ con số 0, mà tận dụng tối đa những thành phần sẵn có, do chính mình sản xuất, để tạo nên hệ thống pháo tự hành. Đây là cách tiếp cận thực dụng, từng bước, và theo thời gian có thể đem lại nhiều lợi ích" – Defense Express nhận định.

Tờ báo cũng nhắc lại rằng Việt Nam từng tự chế tạo phiên bản của xe chiến đấu BMP-1, pháo tự hành 2S1 Gvozdika và hiện đang phát triển xe tăng nội địa – cho thấy rõ năng lực cải tiến vũ khí, tiến tới tự chủ sản xuất quốc phòng.

Ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội đã khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện hướng tới việc giới thiệu và tôn vinh những thành quả tiêu biểu mà đất nước đạt được trong suốt quá trình 80 năm xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chương trình kéo dài từ 28/8 đến 5/9, quy mô gồm 230 gian trưng bày trong nhà và ngoài trời, trên diện tích khoảng 250.900 m². Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, đây là triển lãm toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ hiện vật, hình ảnh từ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành, cùng với 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước. Công tác chuẩn bị được hoàn tất trong hơn một tháng gấp rút và dự kiến có hơn 3.000 khách mời tham dự lễ khai mạc.



