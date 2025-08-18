Báo Bỉ: Việt Nam tiến thêm một bậc với XCB-01, dàn khí tài xuất hiện hoành tráng trong đại lễ diễu binh

XCB-01: Bước tiến mới trong năng lực quốc phòng Việt Nam

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, không khí luyện tập tổng hợp tại các trung tâm huấn luyện quân sự của Quân đội và Công an ngày càng sôi động, khẩn trương.

Ngày 16.8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng vũ trang cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm (nhiệm vụ A80) đã tiến hành tổng hợp luyện.

Trong suốt một tháng qua, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc 43 khối diễu hành, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an đã trải qua bốn buổi tổng luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn trước khi tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Buổi Lễ diễu binh, diễu hành này dự kiến sẽ có khoảng 40.000 người tham dự và với lực lượng, phương tiện lớn chưa từng có trong lịch sử.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tại buổi hợp luyện các lực lượng làm nhiệm vụ A80, ngày 17-7. Ảnh: QĐND

Nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong ngày đại lễ – minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, hướng tới mục tiêu tự lực, hiện đại, lưỡng dụng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Theo tờ Army Recognition (Bỉ), trong số các loại khí tài gây chú ý có xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Đây là phương tiện quân sự do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, thể hiện một bước tiến mới trong năng lực quốc phòng của Việt Nam.

Trước đó, XCB-01 đã lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) - sự kiện lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Vượt trội BMP-1

Theo Army Recognition, nhờ được phát triển với công nghệ mới, XCB-01 vượt trội hơn mẫu BMP-1 (Liên Xô) ở nhiều khía cạnh. Xe trang bị động cơ mạnh mẽ hơn, công suất 300 mã lực, mang lại khả năng cơ động tốt hơn so với động cơ cũ của BMP-1 vốn hạn chế trên một số loại địa hình.

XCB-01 còn có hệ thống chân vịt đẩy dưới nước, cho phép di chuyển với tốc độ 7 km/h khi bơi – tính năng mà BMP-1 không có – giúp tăng đáng kể khả năng tác chiến lưỡng cư.

Về lớp bảo vệ, XCB-01 cũng được trang bị tốt hơn, bao gồm hệ thống phòng hộ trước các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ (NBC), khiến mẫu xe này thích hợp hơn trong môi trường tác chiến hiện đại.

XCB-01 cũng tích hợp nhiều cải tiến về vũ khí và hệ thống điều khiển hỏa lực. Pháo nòng trơn 2A28 cỡ 73 mm vẫn tương tự BMP-1, nhưng được bổ sung ống phóng tên lửa và các hệ thống phòng vệ tiên tiến hơn, như cảm biến laser và thiết bị bảo vệ chống tấn công hóa học, sinh học.

Infographic: Minh Nhật

Trong khi đó, theo Army Recognition, BMP-1 không có những thiết bị bảo vệ này, nên năng lực phát hiện và phòng thủ còn hạn chế. Hệ thống thông tin liên lạc của XCB-01 cũng hiện đại hơn, với máy vô tuyến VRU12/S và điện thoại vệ tinh VIS, giúp duy trì kết nối ổn định – yếu tố then chốt trong tác chiến hiện đại, nơi tốc độ và độ tin cậy của thông tin có vai trò quyết định.

Xe được thiết kế để vận hành với tổ 3 người, gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Ngoài ra, XCB-01 có thể chở thêm 8 binh sĩ, với tổng khối lượng chiến đấu 14,85 tấn. Kích thước: dài 6,95 m, rộng 3,25 m, cao 2,50 m. Xe sử dụng động cơ diesel UTD-20 công suất 300 mã lực, có thể hoạt động trên nhiều loại địa hình.

Một đặc điểm đáng chú ý là hệ thống truyền động của xe, bao gồm ly hợp chính, cơ cấu hành tinh và vi sai trục vít. Nhờ vậy, xe có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h trên bộ và 7 km/h dưới nước.

Về hỏa lực, XCB-01 được trang bị pháo 2A28 nòng trơn 73 mm, cơ số đạn 40 viên, cùng bệ phóng tên lửa chống tăng B72, kết hợp các thiết bị bảo vệ NBC để đảm bảo an toàn cho kíp xe và binh lính trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Về phòng vệ, xe có hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống tạo khói để ngụy trang trên chiến trường, cảm biến laser và thiết bị chống tấn công hóa – sinh, giúp nâng cao đáng kể khả năng sống sót trong chiến đấu.

Cuối cùng, XCB-01 sở hữu hệ thống thông tin hiện đại với máy vô tuyến VRU12/S công suất 50W và điện thoại vệ tinh VIS, đảm bảo liên lạc ngay cả trong những môi trường xa xôi, hẻo lánh.

XCB-01 sử dụng cơ cấu bánh xích có tính việt dã cao với kíp điều khiển gồm 3 thành viên (lái xe, pháo thủ và trưởng xe). Ảnh: QĐND

Những tiến bộ đáng nể

Theo Army Recognition, việc ra mắt XCB-01 cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố năng lực quân sự, đồng thời phản ánh những tiến bộ đạt được trong thiết kế xe bọc thép và hệ thống phòng thủ.

Tờ báo nhận định, XCB-01 hòa nhịp với xu hướng chung của các xe chiến đấu bộ binh hiện đại: tăng cường bảo vệ binh sĩ, triển khai linh hoạt, và thích ứng trước thách thức mới trên chiến trường.

Việt Nam dường như đã nhận thức rõ rằng việc tự chủ sản xuất phương tiện quân sự trong nước là yếu tố then chốt để bảo đảm tính độc lập trong quốc phòng.

Ngoài XCB-01, trong số các vũ khí "Made in Vietnam" tham gia diễu binh lần này còn có tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng pháo binh – tên lửa bờ của Hải quân Việt Nam; tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện địa hóa.

Bên cạnh đó là dàn UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, chế tạo, cùng khối xe tác chiến điện tử do Việt Nam sản xuất.

Sự xuất hiện đồng bộ và hoành tráng của dàn khí tài hiện đại trong lễ diễu binh không chỉ cho thấy những bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm tự chủ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và gửi đi thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng luôn vững vàng trước mọi thách thức.