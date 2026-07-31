Hơn 190.000 xe sang Land Rover, Xiaopeng, MINI tại Trung Quốc chính thức dính lệnh triệu hồi khẩn cấp vì lỗi gây mất an toàn

Nguyên nhân nào khiến hơn 190.000 xe sang và xe điện của loạt hãng lớn tại Trung Quốc phải tức tốc “về xưởng” trong một chiến dịch triệu hồi quy mô lớn?

Theo trang tin Sohu, ngày 24/7, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc liên tiếp công bố nhiều đợt triệu hồi ô tô quy mô lớn liên quan đến các thương hiệu Jaguar Land Rover, Xiaopeng, Alfa Romeo, Genesis, MINI, Honda và BMW.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ các lỗi thiết kế hoặc sai lệch trong quy trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý nhất là hai đợt triệu hồi của Jaguar Land Rover và Xiaopeng với tổng số phương tiện bị ảnh hưởng lên tới hơn 193.000 xe.

Theo thông báo từ Công ty TNHH Đầu tư Jaguar Land Rover (Trung Quốc) và Công ty TNHH Thương mại Jaguar Land Rover (Trung Quốc), từ ngày 8/8/2026, hãng sẽ triển khai hai chương trình triệu hồi lớn.

Đợt đầu tiên áp dụng với 76.422 xe Land Rover Range Rover và Land Rover Discovery nhập khẩu, được sản xuất từ 7/12/2020 đến 7/5/2026, mang mã triệu hồi S2026M0080V.

Đợt thứ hai ảnh hưởng tới 83.810 xe Land Rover Defender nhập khẩu, sản xuất từ 13/1/2020 đến 24/4/2026, với mã triệu hồi S2026M0081V.

Nguồn: Car News China

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, nguyên nhân xuất phát từ lỗi thiết kế khiến giắc cắm cáp cuộn vô lăng kết nối với túi khí người lái có thể bị ăn mòn do dao động vi mô (fretting corrosion).

Hiện tượng này làm tăng điện trở của mạch túi khí, kích hoạt đèn cảnh báo hệ thống hạn chế bổ trợ (SRS) và trong một số trường hợp có thể khiến túi khí người lái không bung đúng cách khi xảy ra va chạm, làm gia tăng rủi ro mất an toàn.

Bên cạnh Jaguar Land Rover, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Mới Xiaopeng cũng công bố chương trình triệu hồi đối với 33.473 xe Xiaopeng X9, sản xuất trong giai đoạn từ 8/8/2023 đến 11/8/2025. Chương trình sẽ bắt đầu từ 28/8/2026 với mã triệu hồi S2026M0082V.

Theo thông báo, một số xe bị ảnh hưởng do biến động trong quy trình sản xuất, làm suy giảm độ kín khí của lò xo khí nén phía trước. Sau thời gian dài vận hành trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, bộ phận này có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ khí chậm, khiến hệ thống kích hoạt đèn cảnh báo kèm thông báo lỗi trên xe.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Cũng trong đợt công bố này, Công ty TNHH Ô tô Stellantis (Thượng Hải) cho biết sẽ ngay lập tức triệu hồi 17.360 xe Alfa Romeo Giulia và Stelvio nhập khẩu, được sản xuất từ 19/1/2017 đến 30/7/2019, theo mã triệu hồi S2026M0072V.

Nguyên nhân được xác định là bơm nhiên liệu áp suất thấp, do lỗi thiết kế, có thể không cung cấp nhiên liệu ổn định, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu cho động cơ. Trong trường hợp cực đoan, xe có thể chết máy khi đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài các đợt triệu hồi quy mô lớn nêu trên, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc còn công bố hàng loạt chương trình triệu hồi khác do tồn tại các nguy cơ về an toàn hoặc các nguyên nhân kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Bán hàng Ô tô Genesis (Thượng Hải) sẽ triệu hồi 160 xe Genesis G90 nhập khẩu, sản xuất từ 19/9/2022 đến 17/3/2026.

Công ty TNHH Ô tô Spotlight Automotive từ ngày 1/9/2026 sẽ triệu hồi 276 xe MINI Cooper thuần điện sản xuất nội địa Trung Quốc và 39 xe MINI Aceman thuần điện sản xuất nội địa, đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ 7/4/2026 đến 23/4/2026.

Công ty TNHH Bán hàng Mô-tô Honda (Thượng Hải, Trung Quốc) sẽ triệu hồi 37 xe mô tô Honda CB1000R phiên bản 2025 nhập khẩu, sản xuất từ 16/4/2025 đến 4/7/2025.

Công ty TNHH Thương mại Ô tô BMW (Trung Quốc) sẽ triệu hồi 248 xe mô tô BMW Cevolution nhập khẩu, sản xuất từ 9/7/2015 đến 14/9/2015.

Công ty TNHH Bán hàng Ô tô Genesis (Thượng Hải) cũng công bố thêm một đợt triệu hồi khác đối với 147 xe Genesis G90 nhập khẩu, sản xuất từ 19/9/2022 đến 21/1/2025.

Nguồn: Car News China

Động thái công bố liên tiếp nhiều chương trình triệu hồi cho thấy cơ quan quản lý Trung Quốc tiếp tục tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm trong ngành ô tô.

Phần lớn các trường hợp được công bố lần này đều liên quan đến những lỗi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống an toàn chủ động hoặc bị động của phương tiện, buộc các nhà sản xuất phải triển khai biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng.

Đợt công bố triệu hồi lần này phản ánh xu hướng các hãng xe chủ động khắc phục những lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành, từ hệ thống túi khí, hệ thống treo khí nén đến hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Đáng chú ý, phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ các mẫu xe hạng sang nhập khẩu như Land Rover, Alfa Romeo, Genesis đến xe điện Xiaopeng và MINI, cho thấy vấn đề kiểm soát chất lượng vẫn là thách thức đối với nhiều nhà sản xuất.

Việc công khai thông tin triệu hồi cùng nguyên nhân cụ thể cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, đồng thời giúp người dùng sớm đưa phương tiện đi kiểm tra và khắc phục để giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sử dụng.

Có thể thấy, các đợt triệu hồi quy mô lớn được công bố lần này ở Trung Quốc không chỉ phản ánh nỗ lực khắc phục sự cố của các nhà sản xuất mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm soát chất lượng trong ngành ô tô.

Trong bối cảnh xe ngày càng tích hợp nhiều công nghệ và hệ thống điện tử phức tạp, việc sớm phát hiện, công khai nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của thị trường đối với các thương hiệu.

* Nguồn: Sohu, Car News China