Hơn 100 bệnh viện tại TPHCM sẽ khám miễn phí cho người dân trên địa bàn

Ngày 13-4, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế thành phố sẽ đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn vào ngày 17-4.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 thăm khám sức khoẻ miễn phí cho người dân tại Cần Giờ

Đợt khám này sẽ có sự tham gia của hơn 100 bệnh viện và toàn bộ hệ thống y tế cơ sở. Đây được xem là bước đi quy mô lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình sẽ được tổ chức tại 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu, đánh dấu giai đoạn triển khai thứ hai sau đợt khám tầm soát hưởng ứng ngày sức khỏe toàn dân (ngày 5-4). Lực lượng tham gia gồm đội ngũ y, bác sĩ đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập, trong đó có 6 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố và 26 bệnh viện tư nhân.

Sở Y tế nhận định điểm nổi bật của đợt ra quân lần này là việc huy động đồng bộ toàn hệ thống y tế với quy mô lớn trong cùng thời điểm. Các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ theo năng lực chuyên môn, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng tuyến.

Cụ thể, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành tập trung tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp. Trong khi đó, các bệnh viện chuyên khoa của thành phố đảm nhận các lĩnh vực sâu như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, tâm thần. Hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện khu vực giữ vai trò phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và bệnh nội khoa phổ biến.

Đáng chú ý, hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã, hướng đến nhóm phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân những đối tượng có nguy cơ cao nhưng thường ít tiếp cận dịch vụ y tế. Các bệnh viện chuyên ngành sản và ung bướu sẽ trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ này, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

"Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, chương trình còn tập trung vào các nhóm cần được quan tâm như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa truyền thông sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe chủ động" - Sở Y tế TPHCM thông tin

Song song đó, ngành y tế thành phố đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và liên thông dữ liệu. Sau khi khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận, phân loại và lập danh sách quản lý người dân theo nhóm nguy cơ, đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo Sở Y tế, ngày 17-4 sắp tới, không chỉ là một đợt ra quân mà còn là bước khởi động cho chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân trong năm 2026 và các năm tiếp theo.



