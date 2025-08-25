Hồi sinh kỳ diệu sau 5 lần ngừng tim

Sau khi chơi thể thao, người đàn ông 45 tuổi choáng, ngất ven đường, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại khoa Cấp cứu, anh được hỗ trợ hô hấp, ổn định tuần hoàn, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Sau hội chẩn với bác sĩ khoa Nội Tim mạch, bệnh viện quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để cứu người bệnh.

Trong quá trình thực hiện can thiệp, bệnh nhân 5 lần rơi vào tình trạng ngừng tim , rung thất – tình trạng nguy kịch với nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, các bác sĩ và kỹ thuật viên không từ bỏ, phối hợp chặt chẽ thực hiện ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ca can thiệp căng thẳng kéo dài hơn 2 giờ. Vừa duy trì nhịp tim, vừa đặt stent tái thông mạch vành, các y bác sĩ đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Dù được can thiệp thành công, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng do rối loạn nhịp và phù não sau nhiều lần ngừng tuần hoàn. Anh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, điều trị tích cực với phác đồ an thần, chống loạn nhịp, chống đông và kiểm soát phù não.

Sau 7 ngày theo dõi sát sao, bệnh nhân tỉnh lại, các chỉ số hồi phục tốt, không ghi nhận tổn thương não.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), phần lớn các ca ngừng tim đều liên quan đến bệnh lý tim mạch tiềm ẩn hoặc tổn thương mạch máu nhưng chưa được chẩn đoán kịp thời.

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ngừng tim là nhồi máu cơ tim. Khi mảng xơ vữa trong động mạch vành nứt vỡ, cục máu đông hình thành làm tắc dòng máu nuôi tim. Hậu quả là vùng cơ tim bị hoại tử, dẫn tới rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, thậm chí ngừng tim ngay lập tức.

Ngoài ra, các rối loạn nhịp tim ác tính như rung thất hoặc nhịp nhanh thất cũng là nguyên nhân đáng lo ngại.

Những bất thường này thường xảy ra âm thầm ở người có dị tật tim bẩm sinh, viêm cơ tim do virus hoặc bệnh lý di truyền liên quan đến hệ điện học của tim. Trong đó, rung thất khiến tim co bóp vô tổ chức, máu không thể được bơm đi hiệu quả.



