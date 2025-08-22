Con gái đột ngột ngừng tim khi đang ăn, người cha làm 1 việc cứu sống con trong gang tấc

Một sinh viên 21 tuổi đang ngồi ở nhà xem TV và ăn khoai tây chiên thì đột ngột bị ngừng tim – nhưng may mắn được cứu sống nhờ người cha vừa học xong một khóa CPR (hồi sức tim phổi) vài ngày trước đó, báo Anh Mirror đưa tin.

Olivia Pitfield bất ngờ ngừng tim tại nhà ở Surrey, Anh, nhưng cha cô, ông Gary Pitfield, 55 tuổi, một người trông coi sân golf, vừa hoàn thành một khóa ôn lại kỹ năng sơ cứu với tổ chức từ thiện St John Ambulance.

Khi vợ ông, bà Karen, chạy ra vườn và la lên rằng con gái họ không còn cử động, Gary lập tức biết phải làm gì. Ông chạy vào nhà, kiểm tra mạch của Olivia rồi kéo cô từ ghế xuống sàn.

Hai cha con Olivia Pitfield và Gary Pitfield.

Trong lúc Karen gọi số 999, ông bắt đầu thực hiện ép tim như đã được dạy.

“Olivia đang ngồi trên ghế trong phòng khách và không còn cử động,” Gary kể lại. “Trước đó vài ngày, tôi vừa hoàn thành khóa học sơ cứu, nên mọi kiến thức vẫn còn rất rõ trong đầu. Olivia đã bị sặc – nghĩa là thức ăn đã lọt vào phổi. Tôi tiếp tục thực hiện CPR cho đến khi nhân viên y tế mang máy khử rung tim (defibrillator) đến và gắn miếng dán điện cực lên người con bé.”

“Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua trước khi xe cấp cứu tới, nhưng thực tế chỉ khoảng tám phút."

Olivia, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, đã bắt đầu thở lại, nhưng sau đó là một giai đoạn đầy khó khăn khi cô liên tục ngừng thở rồi lại thở, ngay cả sau khi nhân viên y tế đã sử dụng máy khử rung tim. Olivia cũng bị tổn thương phổi nghiêm trọng do sặc khoai tây chiên trong lúc ngừng tim.

Cô đã rơi vào hôn mê trong ba tuần, nhưng sau khi được cấy máy khử rung tim bên trong cơ thể, cô đã hồi phục hoàn toàn. Nhìn lại trải nghiệm đó, Olivia – nay 25 tuổi – không nhớ rõ nhiều điều, nhưng cảm thấy vô cùng may mắn vì cha mẹ đã có mặt trong khoảnh khắc đó và biết cách xử lý tình huống.

Olivia đã rơi vào hôn mê trong ba tuần.

“Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy mẹ và cha bên cạnh, họ kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra,” Olivia chia sẻ. “Tôi vừa buồn vừa vui: buồn vì họ phải trải qua chuyện đó, nhưng vui vì tôi vẫn còn sống.”

“Sau khi ra viện, tôi bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều khi phải trở lại với thực tại. Tôi phải đi trị liệu, nhận ra rằng mình không thể ngay lập tức quay lại cuộc sống như trước – vì tôi từng rất năng động. Việc nhìn bạn bè tiếp tục cưỡi ngựa, tham gia các hoạt động ấy thực sự khiến tôi suy sụp."

Ai cũng nên biết kiến thức cơ bản về CPR

Hiện tại, Olivia làm việc tại một trang trại nuôi ngựa, cô phải từng bước lấy lại thể lực, nhưng giờ đã cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Gia đình cô khuyến khích mọi người tham gia các khóa học sơ cứu, vì bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ cần cứu một mạng người.

Olivia làm việc tại một trang trại nuôi ngựa. Gia đình cô khuyến khích mọi người tham gia các khóa học sơ cứu.

Nghiên cứu của tổ chức từ thiện y tế St John Ambulance cho thấy 84% người được hỏi nói rằng họ sẵn sàng làm mọi thứ vì người thân, nhưng 42% trong số họ chưa từng tham gia bất kỳ khóa học sơ cứu nào.

“Cha tôi luôn chú trọng đến sơ cứu vì tính chất công việc của ông,” Olivia nói. “Việc biết sơ cứu rất quan trọng vì bạn có thể phải sử dụng kỹ năng đó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Trải nghiệm này đã dạy tôi biết trân trọng những người xung quanh mình.”

Gary cho biết học CPR là điều thiết yếu, vì bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ cần kỹ năng quý giá đó. “Ai cũng nên biết những kiến thức cơ bản về CPR. Nó có thể cứu mạng người khác,” ông nói. “Tôi chỉ làm những gì mình phải làm, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên từng phút giây hôm đó.”