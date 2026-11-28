Cô sinh viên 22 tuổi bất ngờ đối mặt với tình trạng thính lực suy giảm nhanh khi đang học năm thứ ba đại học.

T.T.M.T. (22 tuổi, quê TP.HCM) sinh đủ tháng, không có biểu hiện bất thường khi mới chào đời. Đến khoảng 2-3 tuổi, gia đình nhận thấy em phản ứng kém với âm thanh. Từ năm 3 tuổi, T. được đeo máy trợ thính và có mẹ kiên trì đồng hành trong suốt quá trình học tập.

Chị P.T.N., mẹ của T., cho biết thời gian đầu con chưa quen với thiết bị. Phải đến sau Tết năm học lớp lá, trước khi vào lớp 1 một học kỳ, T. mới đeo máy đều đặn. Nhờ máy trợ thính, em có thể nghe, nói và học tại trường phổ thông.

Những năm tiểu học, chị N. thường xin giáo viên cho con ngồi ở ba bàn đầu để nhìn rõ khẩu hình khi cô giảng bài. Từ lớp 1 đến lớp 9, T. đều đạt học sinh giỏi; ba năm THPT đạt học sinh khá.

Lên đại học, T. lựa chọn theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung. Tuy nhiên, khi bước vào năm thứ ba, khả năng nghe của em bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến việc giao tiếp và học tập.

Từ tháng 3 năm nay, T. xuất hiện ù tai, thính lực giảm nhanh. Em từng đi châm cứu và cảm thấy tình trạng nghe kém cải thiện trong khoảng 2–3 tháng, nhưng sau đó lại nặng lên. Máy trợ thính không còn đủ công suất để em nghe hiểu những cuộc trò chuyện hằng ngày.

Sau khi đi khám tại nhiều cơ sở y tế ở miền Nam, gia đình được giới thiệu đến Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm, để thăm khám chuyên sâu và điều trị.

T được thăm khám đo thính lực (ảnh: BSCC).

Ca phẫu thuật hơn 3 giờ vượt qua những bất thường ở tai trong

Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và phân tích bệnh án, PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Liên chuyên khoa (Đơn nguyên Tai Mũi Họng), Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm, xác định T. bị điếc bẩm sinh tiến triển.

Theo bác sĩ, một số trẻ bị nghe kém bẩm sinh vẫn có phản xạ với âm thanh lớn khi mới sinh. Nếu không được đo thính lực chuyên sâu, tình trạng nghe kém nhẹ ban đầu có thể bị bỏ sót. Khi thính lực suy giảm dần, máy trợ thính có thể giúp trẻ nghe và tập nói. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển đến mức điếc sâu, cấy ốc tai điện tử có thể mang lại hiệu quả nhờ chuyển âm thanh thành tín hiệu điện kích thích trực tiếp vào ốc tai.

Kết quả xét nghiệm gen của T. ghi nhận đột biến lặn trên gen SLC26A4, liên quan đến điếc thần kinh giác quan và hội chứng giãn rộng cống tiền đình.

Các bác sĩ quyết định cấy ốc tai điện tử đồng thời hai tai cho T. trong một lần gây mê. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ do bệnh nhân có nhiều bất thường ở tai trong.

PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương cho biết T. có dị dạng Mondini, khiến ốc tai chỉ có 1,5 vòng xoắn thay vì 2,5 vòng, phải lựa chọn điện cực ngắn phù hợp. Tình trạng giãn rộng cống tiền đình làm tăng nguy cơ tràn dịch não tủy. Bên cạnh đó, cửa sổ tròn bị che khuất và xoay xuống dưới, buộc ê-kíp phải mở rộng đường mổ để tiếp cận.

Ở người trưởng thành, xương chũm dày hơn trẻ nhỏ. Các bác sĩ cũng phải đề phòng nguy cơ dây thần kinh số VII nằm lệch vị trí hoặc tĩnh mạch xuyên sọ gây chảy máu nhiều. Vì vậy, từng thao tác trong ca mổ đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khoảng 24 giờ sau phẫu thuật, T. tỉnh táo, ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, em chưa thể nghe ngay sau khi cấy ốc tai điện tử.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, sau khoảng một tháng, khi vết mổ lành và hết sưng viêm, bác sĩ sẽ tiến hành bật máy. Chuyên viên trị liệu ngôn ngữ sẽ hướng dẫn bệnh nhân làm quen với tín hiệu âm thanh mới.

Việc đã đeo máy trợ thính đều đặn trong nhiều năm, có nền tảng nghe và nói từ nhỏ là một thuận lợi cho quá trình phục hồi của T. Dù vậy, em vẫn cần thời gian tập luyện để thích nghi với thiết bị.

Phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ nghe kém như thế nào?

PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương khuyến cáo các gia đình nên chú ý sàng lọc thính lực cho trẻ từ sớm, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu phản ứng kém với âm thanh hoặc có nguy cơ nghe kém do di truyền.

Với những gia đình có nguy cơ mang gen bệnh lặn, xét nghiệm gen và tư vấn di truyền giúp xác định nguy cơ cho từng lần sinh. Nếu cả bố và mẹ đều mang biến thể gây bệnh lặn trên cùng một gen, mỗi lần mang thai có 25% khả năng con mắc bệnh, 50% khả năng con mang gen bệnh và 25% khả năng con không mang biến thể đó. Các gia đình có thể được tư vấn về những lựa chọn sinh sản, trong đó có xét nghiệm di truyền tiền làm tổ khi phù hợp.

Đối với trẻ còn khả năng nghe, bác sĩ khuyến nghị sử dụng thiết bị trợ thính phù hợp, kết hợp trị liệu thính giác - lời nói (AVT) để hỗ trợ phát triển khả năng nghe và giao tiếp. Việc lựa chọn phương pháp giáo dục, giao tiếp cần dựa trên khả năng nghe và nhu cầu của từng trẻ.

Gia đình, nhà trường và bác sĩ cũng cần phối hợp để tạo điều kiện học tập thuận lợi cho trẻ. Trong lớp, trẻ nên được xếp ngồi ở ba bàn đầu để nhìn rõ bảng và khẩu hình giáo viên, tránh ngồi ngược sáng, gần quạt máy hoặc nơi có nhiều tiếng ồn.

Với T, ca phẫu thuật mới chỉ là bước đầu trong hành trình phục hồi thính lực. Sau khi bật máy, cô sinh viên sẽ cần kiên trì tập nghe để thích nghi với âm thanh mới. Đó cũng là cơ hội để em tiếp tục con đường học ngoại ngữ đã lựa chọn.



