Hoàng Oanh tung ảnh mới nhất với bạn trai, bàn tay quá tình chiếm spotlight

Hoàng Oanh đang vướng tin đồn hẹn hò một thủ môn Việt kiều.

Mới đây, chuyện bạn trai mới của MC Hoàng Oanh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Netizen xôn xao nghi vấn cô đang hẹn hò với một nam Thủ môn Việt kiều - Patrik Lê Giang.

Giữa lúc tin đồn đang xôn xao trên mạng xã hội thì nữ MC liền có động thái mới trên trang cá nhân. Đó là đăng story Instagram khoảnh khắc ngồi cùng người yêu trên chiếc thuyền ngắm cảnh lúc hoàng hôn.

MC Hoàng Oanh vừa đăng tải hình ảnh mới với bạn trai.

Cả hai diện trang phục đơn giản, ngồi sát cạnh nhau và dành cho đối phương những cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, Hoàng Oanh vẫn khéo léo dùng emoji để che kín gương mặt của bạn trai, không tiết lộ danh tính.

Bạn trai của Hoàng Oanh tiếp tục được giấu kín danh tính. Qua bức ảnh, người này gây ấn tượng với chiều cao nổi bật và phong cách ăn mặc đơn giản, trẻ trung.

Đáng chú ý, Hoàng Oanh còn đính kèm ca khúc Soulmates & Best Friends. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, với thông điệp về sự gắn bó, đồng hành và cảm giác bình yên khi ở cạnh người mình yêu.

Việc nữ MC tiếp tục đăng ảnh chung nhưng nhất quyết giữ kín danh tính đối phương càng khiến netizen thêm tò mò, đặc biệt trong bối cảnh cô đang vướng nghi vấn hẹn hò với một thủ môn Việt kiều.

Thực tế, đây không phải lần đầu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh bên "nửa kia". Từ đầu năm 2026, nữ MC nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch, ngắm cảnh hay tận hưởng kỳ nghỉ cùng một người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, "công thức chung" trong tất cả những bức ảnh là đối phương đều được chụp từ phía sau, khuất góc hoặc che mặt.

Khoảng đầu năm 2026, MC Hoàng Oanh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ngọt ngào bên chàng trai giấu mặt

Hoàng Oanh và chàng trai bí ẩn cùng nắm tay, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng bên nhau.

Đến dịp Valentine năm nay, Hoàng Oanh được xem như lần đầu công khai chuyện có người yêu mới sau nhiều năm kín tiếng. Cô đăng ảnh nắm tay một người đàn ông cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Feel like coming home. Thanks universe you are here" (Tạm dịch: Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây ). Động thái này nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ, dù nữ MC vẫn không tiết lộ danh tính bạn trai.

Dịp Valentine vừa qua, người đẹp đăng ảnh tình tứ bên nửa kia, công khai bạn trai song giấu kín danh tính.

MC Hoàng Oanh (Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990) được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, cô phát triển công việc MC và diễn xuất. Cô dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, gần đây là Anh trai vượt ngàn chông gai. Nữ MC cũng tham gia diễn xuất trong một số phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối, Cha rơi, Chuyện ba cô nàng. ..

Một vài hình ảnh mới đây của Hoàng Oanh.

Ảnh: FBNV.