Hóa ra thứ khiến gián tránh xa lại nằm ngay trong căn bếp Việt: 4 mùi rất quen thuộc

Nhiều người vừa thấy gián đã nghĩ ngay đến thuốc xịt. Tuy nhiên, một số nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp có mùi khiến gián khó chịu và có thể hỗ trợ xua chúng khỏi nhà.

Nhiều người vừa nhìn thấy gián đã lập tức dùng dép đập hoặc xịt thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, nếu trong nhà có trẻ nhỏ hay thú cưng, việc sử dụng thuốc xịt lại khiến nhiều người e ngại.

Một số người chuyển sang dùng bả diệt gián nhưng hiệu quả không như mong muốn, trong khi việc dùng dép chỉ xử lý được từng con mà không giải quyết được cả ổ gián.

Theo Aboluowang, gián khá nhạy cảm với một số mùi tự nhiên. Đặt những nguyên liệu này ở nơi gián thường xuất hiện có thể giúp xua chúng đi. Tuy nhiên, cần lưu ý đây chủ yếu là biện pháp hỗ trợ xua đuổi, không phải cách tiêu diệt gián hoàn toàn.

1. Hành tây

Hành tây có mùi hăng đặc trưng khiến nhiều người khó chịu khi cắt. Các hợp chất chứa lưu huỳnh dễ bay hơi trong hành tây cũng được cho là có thể khiến gián tránh xa.

Có thể cắt vài lát hành tây và đặt ở những khu vực gián thường xuất hiện như góc tủ bếp, cạnh bồn rửa hoặc phía sau tủ lạnh.

Tuy nhiên, nên thay hành sau khoảng 1-2 ngày. Khi mùi đã bay hết, hiệu quả xua đuổi cũng giảm. Hành để quá lâu còn có thể bị thối và thu hút các loại côn trùng nhỏ khác.

2. Vỏ dưa chuột

Dưa chuột có mùi khá dễ chịu đối với con người nhưng một số hợp chất dễ bay hơi trong vỏ dưa chuột có thể giúp xua đuổi gián.

Vì vậy, thay vì bỏ ngay phần vỏ sau khi ăn dưa chuột, có thể đặt chúng ở khu vực gần bếp hoặc bên trong tủ đựng bát đĩa.

Khi vỏ dưa chuột khô thì nên thay mới. Đây là cách tận dụng phần thực phẩm bỏ đi mà không tốn thêm chi phí.

3. Vỏ cam, chanh phơi khô

Vỏ cam, bưởi và chanh chứa limonene, một hợp chất tạo nên mùi đặc trưng của các loại quả họ cam quýt.

Sau khi ăn cam, chanh hoặc bưởi, có thể giữ lại phần vỏ, phơi khô rồi cho vào túi vải nhỏ. Sau đó đặt ở các góc tủ, ngăn kéo hoặc những nơi gián thường xuất hiện.

Mùi của vỏ cam quýt có thể giúp xua đuổi một số loại côn trùng. Tuy nhiên, khi mùi nhạt dần, cần thay mới.

4. Bạc hà

Bạc hà có mùi thơm the mát và khá mạnh. Có thể trồng một vài chậu bạc hà ở ban công hoặc gần cửa sổ để tạo thêm một lớp hỗ trợ xua đuổi côn trùng.

Nếu không có cây bạc hà tươi, có thể sử dụng tinh dầu bạc hà pha loãng với nước và xịt tại những khu vực gián thường xuất hiện.

Không nên sử dụng tinh dầu với nồng độ quá cao, bởi mùi quá đậm cũng có thể gây khó chịu cho con người.

Những cách này chỉ giúp xua gián, không thể thay thế biện pháp diệt gián

Điều quan trọng cần hiểu là mùi của hành tây, vỏ dưa chuột, vỏ cam chanh hay bạc hà chủ yếu khiến gián tránh xa, chứ không trực tiếp tiêu diệt chúng.

Vì vậy, có thể xảy ra tình trạng gián bị xua khỏi khu vực này nhưng lại chạy sang phòng khách, phòng ngủ hoặc những vị trí khác trong nhà.

Nếu muốn kiểm soát gián hiệu quả hơn, có thể kết hợp các biện pháp: dùng mùi để hạn chế gián xuất hiện ở một số khu vực và sử dụng bả diệt gián phù hợp để xử lý nguồn gián.

Đồng thời, không nên kỳ vọng vài lát hành tây hay một ít vỏ cam có thể giúp nhà hết gián trong thời gian dài. Những nguyên liệu có mùi nhanh bay như hành tây và vỏ dưa chuột cần được thay thường xuyên.

Cuối cùng, cách quan trọng nhất vẫn là xử lý nguyên nhân khiến gián xuất hiện. Giữ nhà bếp sạch sẽ, không để thức ăn thừa, thường xuyên vệ sinh các góc khuất sẽ giúp giảm nguồn thức ăn và nơi trú ẩn của gián.

Nói cách khác, các nguyên liệu có mùi chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ. Muốn kiểm soát gián lâu dài, việc giữ không gian sống sạch sẽ và loại bỏ nguồn thức ăn, nước uống của gián vẫn quan trọng hơn.



