Hoa hậu Việt bị đồn hẹn hò nay công khai loạt khoảnh khắc thân mật

Kỳ Duyên và Thiên Ân một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi thoải mái chia sẻ hình ảnh thân thiết trong chuyến đi chung mới nhất.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân từ lâu đã là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Từ những lần đồng hành trong công việc, du lịch cho đến các tương tác trên mạng xã hội, cả hai liên tục khiến người hâm mộ thích thú "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh cùng Thiên Ân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Cục Bơ lên thăm Cục Bột nè" cùng biểu tượng trái tim. Loạt khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, Hoa hậu 9x đã đi tới đoàn phim để thăm người đẹp Đoàn Thiên Ân.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh ghi lại cảnh Kỳ Duyên và Thiên Ân nắm tay nhau dạo phố. Dù chỉ là một hành động rất tự nhiên, khoảnh khắc này vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi đây không phải lần đầu tiên cả hai để lộ những cử chỉ thân thiết vượt mức đồng nghiệp thông thường.

Hoa hậu Kỳ Duyên lên đoàn phim thăm Đoàn Thiên Ân. Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên và Thiên Ân diện trang phục đơn giản, thoải mái khi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Ảnh: FBNV

Không chỉ nắm tay, Đoàn Thiên Ân còn đút cho Kỳ Duyên ăn, sấy tóc cho cô. Ảnh: FBNV

Suốt hơn một năm qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân là một trong những cặp mỹ nhân Vbiz được dân mạng nhắc tên nhiều nhất mỗi khi xuất hiện chung khung hình. Những đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt của cả hai bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc được cho là ghi lại cảnh hai nàng hậu xuất hiện cùng nhau trong một buổi tụ tập tại TP.HCM với những cử chỉ khá thân thiết.

Kể từ đó, cộng đồng mạng liên tục "soi" ra hàng loạt chi tiết trùng hợp giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân. Từ việc check-in tại cùng địa điểm, xuất hiện trong những chuyến đi có nhiều điểm tương đồng cho đến việc thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đời thường, cả hai nhiều lần khiến netizen đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự.

Không chỉ vậy, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn duy trì tương tác dày đặc trên mạng xã hội. Mỗi bài đăng mới của một người đều nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người còn lại với những bình luận, lượt thả tim hoặc những màn đối đáp khiến dân tình thích thú. Chính sự thân thiết ngày càng rõ rệt này đã khiến cặp đôi liên tục trở thành tâm điểm trong các cuộc "đẩy thuyền" của cư dân mạng.

Mối quan hệ của cặp đôi được cư dân mạng bàn tán từ giữa năm 2024. Ảnh: FBNV

Đêm giao thừa chào năm mới 2026, Kỳ Duyên và Thiên Ân bất ngờ cùng đăng tải loạt khoảnh khắc quây quần bên nhau, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Động thái này gây bàn tán bởi giao thừa vốn là thời khắc đặc biệt, thường được nhiều người lựa chọn dành cho gia đình hoặc những người thân thiết nhất.

Thay vì xuất hiện tại các sự kiện đông đúc hay những buổi tiệc náo nhiệt, hai nàng hậu lại lựa chọn một không gian riêng tư để cùng ăn tối và đón thời khắc chuyển giao năm mới. Những hình ảnh ghi lại cảnh cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và lưu giữ khoảnh khắc bên nhau nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Nhiều netizen nhận xét loạt ảnh này mang cảm giác gần gũi, ấm áp hơn hẳn những cuộc gặp gỡ bạn bè thông thường. Chính sự tự nhiên trong cách tương tác cùng việc công khai xuất hiện bên nhau vào dịp đặc biệt đã khiến nghi vấn về mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán.