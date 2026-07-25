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Hoa hậu Việt 26 tuổi mua nhà tặng bố khiến dân mạng ngưỡng mộ

Ngọc Thanh/VTC News
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Sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam, mỹ nhân này hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu mua căn nhà đầu tiên để đón bố về ở.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vừa thông báo đã mua được căn nhà đầu tiên sau 4 năm đăng quang. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 đăng tải hình ảnh chụp cùng bố trong căn hộ mới cùng dòng chia sẻ: “Cuối cùng thì em đã có căn nhà đầu tiên để đón ba về ở rồi”.

Đây được xem là món quà nàng hậu tặng bản thân cũng như bố của mình sau nhiều năm làm việc vất vả.

- Ảnh 1.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hoàn thành mục tiêu mua nhà tặng bố sau 4 năm đăng quang.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, được yêu mến sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International và lọt Top 20 chung cuộc.

Đáng chú ý, Thiên Ân cũng là nàng hậu có hoàn cảnh rất đặc biệt. Thậm chí, “bà trùm hoa hậu” Kim Dung còn đặt cho cô danh xưng “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam”. Được biết, Thiên Ân là chỗ dựa tinh thần cho bố khi mẹ qua đời. Trước đây hai bố con ở trọ chung nhưng hai năm nay, cô ra sống riêng trong một phòng trọ ở TP Thủ Đức để tiện đi học, làm thêm cho một tiệm kính mắt.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News vào năm 2024, Thiên Ân cho biết mục tiêu kiếm tiền của cô để mua được một căn nhà riêng. Đây cũng là động lực để cô nỗ lực hết sức cho công việc để có một mái ấm thực sự cho bố của mình.

“Hiện tại, tôi đã không còn gánh nặng về ‘cơm áo gạo tiền’ như trước. Tôi tự hào khi đã có thể lo mọi thứ cho ba và bản thân có một cuộc sống đẩy đủ, tươm tất”, nàng hậu chia sẻ.

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Nàng hậu hạnh phúc khi lo được cho bố cuộc sống tươm tất.

Sau khi trở thành hoa hậu, cuộc sống của Thiên Ân đã bước sang một trang mới. Người đẹp lựa chọn hướng hoạt động đa năng trong showbiz. Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong nước, đồng thời tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Bên cạnh các hoạt động người mẫu, Thiên Ân còn thành công khi theo đuổi lĩnh vực điện ảnh. Cô đóng chính trong 2 bộ phim trăm tỷ là Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng) và Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng).

Nhan sắc của Thiên Ân sau 4 năm đăng quang cũng được đánh giá ngày càng mặn mà. Ở tuổi 26, cô vẫn là một trong những nàng hậu duy trì sức hút ổn định. Những năm qua, người đẹp liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

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Đoàn Thiên Ân thăng hạng nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Thiên Ân cũng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hơn một năm qua, cả hai đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Họ thường xuyên dự sự kiện, đi du lịch, ăn uống hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

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