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Hoa hậu gia thế "khủng" kín tiếng nhất showbiz: Cơ ngơi tựa vương quốc cổ tích, góc nào cũng như phim Disney

Phác Thái Anh
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Không gian sống đầy thi vị của mỹ nhân này tại "xứ sở sương mù" gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, sân vườn xanh mướt mát.

Hoa hậu Dương Thùy Linh sinh năm 1983, được đông đảo công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và lối sống kín tiếng, cô còn được biết đến là một trong những nàng Hậu có xuất thân danh giá khi bố từng giữ cương vị Tổng cục trưởng, còn mẹ là Phó Giáo sư, Tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế.

Năm 2009, Dương Thùy Linh kết hôn và lựa chọn cuộc sống viên mãn, bình yên bên ông xã doanh nhân cùng các nhóc tỳ đáng yêu. Gia đình cô sở hữu cơ ngơi đẹp như tranh tại London (Anh), nổi bật với khu vườn xanh mướt, ngập tràn cây trái và hoa cỏ. Không gian sống chan hòa với thiên nhiên, được chăm chút tỉ mỉ trong từng góc nhỏ, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

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Cận cảnh không gian sống đầy thi vị tại "xứ sở sương mù" của Hoa hậu Dương Thùy Linh. Cơ ngơi của gia đình cô gây ấn tượng với lối kiến trúc đồng quê Anh quốc: những bức tường ốp đá vững chãi hài hòa cùng sắc ngói đỏ nổi bật. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là khu sân vườn rộng thênh thang với thảm cỏ xanh mướt, được chăm sóc tỉ mỉ như một tấm thảm nhung trải dài, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng mà bất kỳ ai ngắm nghía cũng thấy trầm trồ ngưỡng mộ.

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Trong khuôn viên sân vườn, gia đình nàng Hậu có một căn nhà gỗ nhỏ với tông nâu ấm cúng. Không gian này được thiết kế như một góc thư giãn riêng biệt, nơi đặt bộ sofa êm ái cùng hệ cửa sổ lớn để đón trọn ánh sáng tự nhiên. Từ ban công của nhà gỗ, tầm nhìn phóng thẳng ra khu vườn xanh mướt, tạo nên một khoảng lặng bình yên đầy thư thái.

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Sở hữu khuôn viên sân vườn rộng rãi, xanh mát, Hoa hậu Dương Thùy Linh dành nhiều tâm huyết để chăm chút từng góc nhỏ trong không gian sống. Nhờ được vun trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, các loại cây ăn quả phát triển xanh tốt, sai trĩu quả theo mùa, mang đến nguồn nông sản sạch ngay trong khuôn viên nhà. Từ những chùm nho xanh căng mọng, cây mận, cây táo cho đến giàn hoa tử đằng nở rực rỡ, tất cả cùng hòa quyện, phủ sắc xanh khắp sân vườn và bao quanh ngôi nhà.

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- Ảnh 10.

Không chỉ gây ấn tượng với khuôn viên sân vườn xanh mát, không gian bên trong ngôi nhà cũng được thiết kế theo phong cách ấm cúng và thư thái, mang đến cảm giác bình yên trong từng góc nhỏ. Nội thất được bài trí tinh tế với gam màu nhẹ nhàng, ưu tiên sự gần gũi và tiện nghi. Hầu hết các căn phòng trong nhà đều được bố trí hệ cửa sổ lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên và những làn gió mát. Từ bên trong nhà có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khu vườn xanh ngập tràn cây cối và hoa lá, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa không gian sống và thiên nhiên.

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Tags

Dương Thùy Linh

Hoa hậu gia thế

sao Việt

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