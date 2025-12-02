Hoa hậu 28 tuổi qua đời vì ung thư cổ tử cung: BS cảnh báo bệnh đang trẻ hóa, có dấu hiệu này phải đi khám

Cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế và khán giả truyền hình Guatemala những ngày qua không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của Hoa hậu Liên lục địa Guatemala, người dẫn chương trình nổi tiếng Raquel Escalante, qua đời ngày 28/11 sau cuộc chiến kéo dài với ung thư cổ tử cung. Cô ra đi khi mới 28 tuổi, độ tuổi mà rất nhiều phụ nữ vẫn tin rằng mình còn trẻ, chưa cần lo bệnh ung thư.

Trên trang Instagram chính thức, Tổ chức Hoa hậu Guatemala đăng tải dòng thông báo đầy đau lòng: "Tạm biệt nữ hoàng. Hôm nay, những người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc đang thương tiếc trước sự ra đi của bạn. Giờ đây bạn là một thiên thần xinh đẹp trên trời. Chúng tôi sẽ rất nhớ bạn".

Hoa hậu Liên lục địa Guatemala qua đời ở tuổi 28 vì ung thư cổ tử cung. (Ảnh: Instagram)

Không lâu sau đó, đài truyền hình TV Azteca Guate cũng xác nhận tin buồn, gọi Raquel Escalante là một người đồng nghiệp, người bạn và "một con người phi thường": "Nụ cười, năng lượng, niềm đam mê của bạn sẽ mãi ở lại trong ký ức và trái tim những ai từng có vinh dự làm việc cùng. Cảm ơn Raquel vì ánh sáng bạn mang đến. Di sản của bạn sẽ sống mãi giữa chúng tôi".

Theo tờ The Sun, Hoa hậu 28 tuổi đã nhiều lần chống chọi với ung thư cổ tử cung trước khi không qua khỏi. Câu chuyện của một người đẹp, nổi tiếng, trẻ tuổi, chăm sóc ngoại hình và sức khỏe kỹ lưỡng nhưng vẫn ra đi vì căn bệnh này khiến không ít phụ nữ giật mình nhìn lại bản thân: Liệu mình có đang chủ quan?

Ung thư cổ tử cung là 1 trong 2 bệnh ung thư nguy hiểm nhất, phổ biến nhất ở phụ nữ

BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, đang làm việc tại Hà Nội) cảnh báo: "Ung thư cổ tử cung là một trong 2 loại ung thư phổ biến nhất và đáng sợ nhất ở phụ nữ, bên cạnh ung thư vú. Điều đáng lo ngại là số bệnh nhân phát hiện bệnh thông qua tầm soát ngày càng tăng, trong khi nhiều người hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng".

Ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ tử cung là tình trạng các tế bào ác tính phát triển tại cổ tử cung, phần nối giữa âm đạo và tử cung. Bệnh thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm, từ các tổn thương tiền ung thư đến khi hình thành ung thư xâm lấn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là một trong số ít loại ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm hiệu quả nếu phụ nữ được tầm soát định kỳ.

Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung

Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung là nhiễm virus HPV (Human Papillomavirus), một loại virus lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Đáng nói, HPV rất phổ biến: Hầu hết phụ nữ từng quan hệ tình dục đều có nguy cơ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời.

Ngoài HPV, một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

- Quan hệ tình dục sớm, nhiều bạn tình

- Sinh con nhiều lần

- Hút thuốc lá

- Suy giảm miễn dịch

- Không tầm soát phụ khoa định kỳ

BS Nguyễn Văn Thái nhấn mạnh: "Nhiều phụ nữ trẻ, ngoại hình khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ nhưng vẫn nhiễm HPV mà không hề hay biết". Vậy nên việc tầm soát định kỳ rất quan trọng để phòng tránh, phát hiện sớm và điều trị dứt điểm bệnh.

Triệu chứng cảnh báo ung thư cổ tử cung

Ở giai đoạn sớm, ung thư cổ tử cung hầu như không có triệu chứng đặc hiệu. Khi bệnh tiến triển, một số dấu hiệu có thể xuất hiện:

- Ra máu âm đạo bất thường (ngoài kỳ kinh, sau quan hệ, ở tuổi mãn kinh...).

- Khí hư nhiều, có mùi hôi.

- Đau khi quan hệ tình dục.

- Đau vùng chậu, lưng dưới.

- Sụt cân, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo: "Đợi đến khi có triệu chứng rõ ràng thì đa phần bệnh đã ở giai đoạn muộn".

Lời khuyên dành cho phụ nữ trẻ: Đừng để có triệu chứng mới đi khám tử cung

Câu chuyện của Hoa hậu Raquel Escalante là một hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ ở mọi độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ, nhóm thường chủ quan vì cho rằng ung thư là câu chuyện của tuổi trung niên.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng Pap smear, HPV test theo khuyến nghị y tế.

- Tiêm vắc xin HPV, kể cả khi đã quan hệ tình dục.

- Thăm khám phụ khoa ngay khi có dấu hiệu bất thường.

- Duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn.