Nhiều người lao động lớn tuổi có sổ bảo hiểm xã hội hoặc hồ sơ gốc chỉ ghi năm sinh, do giấy tờ cũ ghi thiếu.

Khoản 3 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 giao Chính phủ quy định việc hưởng lương hưu cho trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Quy định cụ thể nằm ở khoản 2 Điều 12 Nghị định 158/2025/NĐ-CP. Hồ sơ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì ngày 01 tháng 01 của năm đó được dùng để xác định tuổi nghỉ hưu. Hồ sơ có tháng, năm sinh nhưng không có ngày thì lấy ngày 01 của tháng sinh ghi trong hồ sơ.

Cách tính này đẩy mốc nghỉ hưu của người chỉ có năm sinh về sớm nhất trong năm. Một lao động nam có hồ sơ ghi sinh năm 1965 được xác định sinh tháng 1/1965. Theo Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người này nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng, đủ tuổi vào tháng 7/2026, và được tính lương hưu từ tháng 8/2026.

Nếu cùng năm sinh 1965 mà hồ sơ ghi tháng 9, người đó đủ tuổi vào tháng 6/2027, ở mức 61 tuổi 9 tháng. Chênh lệch giữa hai cách ghi là gần một năm.

Một lao động nữ có hồ sơ ghi tháng 3/1970, không ghi ngày, được xác định sinh ngày 01/3/1970. Người này đủ tuổi nghỉ hưu 57 tuổi 4 tháng vào tháng 7/2027 và hưởng lương hưu từ tháng 8/2027.

Điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV áp dụng cùng cách xác định này khi tính thời điểm hưởng lương hưu: lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu.

Người có giấy tờ ghi ngày, tháng sinh khác với hồ sơ bảo hiểm xã hội nên liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin trước thời điểm nghỉ hưu.