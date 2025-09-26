Hồ Ngọc Hà bật khóc: "Tôi sợ mình không còn sống trên cõi đời này thì con tôi như thế nào"

Mới đây, chương trình Hành trình 20+ đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng người mẫu Lê Thúy đã tới thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Phật Linh.

Hồ Ngọc Hà cùng các em nhỏ mồ côi tại chùa

Cô nói: "Hôm nay tôi cùng mẹ, Lê Thúy đến một ngôi chùa để thăm các em nhỏ từng bị cha mẹ bỏ lại ở cổng chùa từ khi còn đỏ hỏn, được các sư cô nhận nuôi.

Đây là chùa Phật Linh, có một sư cô sẽ đón tiếp chúng tôi để chia sẻ câu chuyện và dẫn chúng tôi gặp một bé gái 13 tuổi có hoàn cảnh vô cùng đáng thương – bé Ngọc Thiện".

Được biết, bé Ngọc Thiện bị bỏ lại tại cổng chùa khi mới lọt lòng, được sư cô nhận nuôi từ nhỏ, coi như con gái, tới giờ là 13 năm trôi qua nhưng vẫn không thấy người thân tới tìm. Ngọc Thiện sống trong chùa và coi sư cô như mẹ. Em tâm sự rằng dù sau này lớn vẫn sẽ quay lại chùa sống vì như một gia đình.

Ở trường học, Ngọc Thiện học giỏi, ngoan ngoãn còn ở chùa là người chị lớn dạy kèm các em nhỏ hơn, như một người chị ruột. Ngọc Thiện cũng làm đủ mọi việc để giúp đỡ các sư cô, làm việc nhà, nấu nướng. Em tâm nguyện học thật giỏi để xuất gia trở thành một tu sĩ, tiếp nối con đường các sư cô trong chùa, lo cho các em nhỏ bị bỏ rơi.

Hồ Ngọc Hà bật khóc

Ngoài Ngọc Thiện, các sư cô hiện đang nhận nuôi 81 bé bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ, không người thân thích. Trong chùa có đầy đủ chỗ ăn ở, học hành và tu tập.

Sau khi phát các phần quà cho chùa, Hồ Ngọc Hà có dịp ngồi lại trò chuyện cùng em Ngọc Thiện. Cô bật khóc khi nghe các em nhỏ tại chùa hát. Nữ ca sĩ xúc động tâm sự: "Tôi hiểu cảm giác của các em vì tôi cũng có con, cũng là mẹ.

Tôi có một suy nghĩ khác. Có thể tôi may mắn vì có một công việc để làm, có nguồn thu nhập tốt. Vì thế nên khi có con, tôi có một nỗi sợ khác. Tôi sợ mình không còn sống trên cõi đời này thì con tôi như thế nào.

Khi bước vào đây, nhìn các hoàn cảnh ở đây, tôi hiểu rằng, là một người mẹ không ai muốn bỏ con mình. Tôi mong các em thấu hiểu rằng mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh. Mình không lựa chọn được nơi mình sống nhưng hãy sống cho trọn vẹn".