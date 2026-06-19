Hồ cá Koi trên ban công, cửa sổ view "4 mùa" của chàng trai lên núi xây nhà sống cùng 4 chú chó

Chàng trai tự tay thiết kế một căn biệt thự giữa thiên nhiên để sống cùng 4 chú chó, mèo cưng và cả hồ cá koi ngay trên ban công.

Bỏ phố lên núi ở tuổi 30: “Số tiền mua căn hộ ở Thâm Quyến giúp tôi sở hữu ngôi nhà trong mơ”

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, tài khoản của Đại Thiên (nickname là Leo) thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ cuộc sống trong căn biệt thự nằm giữa thiên nhiên ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Không gian sống yên bình với cánh rừng trước cửa sổ, hồ cá trên ban công và đàn chó mèo chạy nhảy khắp nhà khiến nhiều người gọi đây là “phiên bản đời thực của khu nghỉ dưỡng”.

Anh cho biết bản thân từng nhiều năm làm việc tại Thâm Quyến. Bước sang tuổi 30, sau quãng thời gian bận rộn ở một đô thị hạng nhất, Đại Thiên nhận ra bản thân luôn có cảm giác thiếu đi sự gắn kết và bình yên. Hơn nữa, với số tiền tích cóp được sau nhiều năm đi làm, anh chỉ đủ để mua 1 căn hộ tầm trung trong khu chung cư ở Thâm Quyến. Thế rồi, sau nhiều tháng đắn đo, suy nghĩ, chàng trai này đưa ra quyết định về vùng núi ở Trùng Khánh mua đất, xây căn nhà mơ ước.

Được đào tạo chuyên ngành Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc tại Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn và hiện làm công việc thiết kế nội thất, Đại Thiên gần như tự mình lên ý tưởng cho toàn bộ không gian sống, tất cả mất khoảng 1 năm.

Anh cho biết ngôi nhà được thiết kế dựa trên chính thói quen sinh hoạt của bản thân cũng như nhu cầu của những thú cưng trong gia đình, thay vì chạy theo các xu hướng hay phong cách đang thịnh hành.

Căn nhà có khoảng 280m2 diện tích sử dụng trong nhà, trong khi tổng không gian sinh hoạt cả trong lẫn ngoài lên tới khoảng 500m2. Khuôn viên được bố trí nhiều khoảng mở với bãi cỏ, bể bơi kích thước 8 x 4 m, bốn sân hiên cùng hệ thống cửa kính lớn để tận dụng tối đa tầm nhìn hướng ra cánh rừng bao quanh.

Toàn cảnh bên ngoài căn nhà.

Điểm đặc biệt nữa là phòng khách siêu rộng và cực chill. Từ cửa sổ phòng khách, chủ nhà có thể phóng tầm mắt ra những mảng rừng xanh thay đổi theo bốn mùa.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cuối cùng cũng cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian, nhìn lá xanh ngả vàng rồi lại đâm chồi”, anh viết.

Phòng khách.

Nhà bếp.

Một trong những chi tiết gây ấn tượng nhất chính là hồ cá koi được xây ngay trên ban công. Đại Thiên cho biết từ nhỏ anh đã luôn mơ ước có một dòng suối của riêng mình ngay trong nhà.

Vì vậy khi hoàn thiện căn biệt thự, anh quyết định biến mong muốn ấy thành hiện thực bằng việc thiết kế một hồ nước kết hợp nuôi cá ngay sát khu vực cửa sổ. Từ đây, chủ nhân vừa có thể ngắm khung cảnh xanh mướt bên ngoài, vừa tận hưởng âm thanh róc rách của dòng nước ngay trong không gian sống.

Khi bạn bè đến chơi, ai cũng bất ngờ vì giữa ban công lại xuất hiện một hồ cá với làn nước trong veo, tạo cảm giác như một con suối nhỏ len lỏi giữa thiên nhiên.

Hồ cá koi trên sân thượng.

Các góc khác trong căn nhà cũng được anh dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn vật liệu, lên phương án công năng cũng như đầu tư các hạng mục phục vụ trải nghiệm sống như hệ thống lọc nước, nội thất ưu tiên sự thư giãn và không gian mở kết nối với thiên nhiên.

Anh nuôi 4 chú chó, nhiều mèo và cả đàn cá nên ngay từ đầu đã tính toán để chúng có không gian sinh hoạt riêng thay vì chỉ ưu tiên yếu tố thẩm mỹ.

Mỗi ngày trôi qua đều giống như đang nghỉ dưỡng

Khác với nhịp sống hối hả ở thành phố lớn, cuộc sống hiện tại của chàng trai 30 tuổi diễn ra khá chậm rãi.

Buổi sáng, ánh nắng len qua những ô cửa kính lớn, chiếu xuống phòng khách nơi 4 chú chó nằm dài phơi nắng. Có ngày chúng chạy khắp nhà chơi trốn tìm, có ngày lại cùng chủ nhân dạo quanh sân cỏ hay ngồi ngắm hồ cá.

Cảm giác ở nhà là chữa lành nhất.

Là người yêu động vật, Đại Thiên dành nhiều thời gian chăm sóc thú cưng, cho cá ăn, giữ gìn hồ nước và dọn dẹp không gian sống rộng lớn của mình. Anh từng chia sẻ rằng việc giữ sạch cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời rộng tới hàng trăm mét vuông không hề đơn giản, đặc biệt khi lũ chó thường thích chạy nhảy và giẫm lên những vũng nước sau mỗi lần đi dạo.

Bên cạnh đó, anh cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống, từ việc đầu tư hệ thống lọc nước cho toàn bộ căn nhà đến lựa chọn nội thất ưu tiên sự thoải mái thay vì hình thức.

Chiếc sofa đặt trong phòng khách được xem là “góc chữa lành” yêu thích, nơi anh có thể nằm thư giãn sau một ngày làm việc và ngắm ánh nắng xuyên qua ô cửa nhìn ra rừng cây.

“Tôi nghĩ cuộc sống lý tưởng thật ra rất đơn giản: chậm lại một chút, thả lỏng một chút. Có ánh nắng, có sự đồng hành của những người mình yêu quý và được ở trong ngôi nhà đúng với mong muốn của bản thân, như vậy là đủ” , anh viết.

Anh chàng chăm chút cho từng góc trong căn nhà.

Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người sau khi xem những đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của Đại Thiên đều để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không ít người gọi nơi đây là “utopia giữa thiên nhiên” - một không gian vừa mang dáng dấp khu nghỉ dưỡng, vừa là tổ ấm được tạo nên từ những ước mơ rất đỗi bình dị của chủ nhân.

Nguồn: Xiaohongshu.