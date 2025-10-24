HLV Kim Sang Sik: "Tôi cảm ơn nhân dân Việt Nam"

Mới đâu, chương trình Cầu thủ nhí 2025 đã lên sóng, với sự xuất hiện của vị khách mời vô cùng đặc biệt – HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Á. Sinh năm 1976 tại Hàn Quốc, ông từng là một trung vệ thép của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, góp mặt trong hàng loạt giải đấu lớn như Asian Cup 2004, 2007 và World Cup 2006. Trong màu áo câu lạc bộ, ông thi đấu nổi bật tại Seongnam Ilhwa Chunma, đây là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất K-League, ông đã cùng đồng đội giành 2 chức vô địch K-League và ngôi Á quân AFC Champions League 2004.

Sau khi giải nghệ, Kim Sang Sik chuyển hướng sang công tác huấn luyện, HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng mạnh với phong cách huấn luyện hiện đại, tư duy chiến thuật sắc bén.

Tháng 5/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm Kim Sang Sik làm HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam. Cuối tháng 7 vừa qua, HLV Kim Sang Sik đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ tại chương trình Cầu thủ nhí 2025: "Tôi rất vui và vinh dự khi được đến đây, gặp gỡ các cầu thủ nhí. Tôi cảm ơn chương trình vì đã tạo cơ hội cho tôi được đồng hành cùng các em".

Nhắc lại chiến thắng cùng U23 Việt Nam, ông bộc bạch: "Với việc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa rồi, tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi cũng xin cảm ơn các đoàn thể và toàn thể nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và cổ vũ hết mình cho đội tuyển".

MC Đỗ Kim Phúc không giấu được sự xúc động khi HLV Kim Sang Sik trở thành khách mời của Cầu thủ nhí, thốt lên: "Tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, một người rất bận rộn, vẫn dành thời gian đến huấn luyện cho các cầu thủ nhí. Đây là một vinh dự lớn cho cả tập thể Cầu thủ nhí 2025".

Trong tập tuần này, các cầu thủ nhí được bước vào chuỗi bài tập với chủ đề "Khai mở chiến thuật", đòi hỏi tư duy và sự phối hợp đồng đội.

Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik thừa nhận gặp áp lực khi huấn luyện. Ông nói: "Hôm nay tôi đến để hướng dẫn các cầu thủ nhí bước đầu về chiến thuật. Các em sẽ học cách quan sát đối thủ, cách di chuyển của chính mình và phối hợp tốt hơn trong thi đấu. Bình thường khi tôi huấn luyện các cầu thủ chuyên nghiệp, tôi không áp lực lắm. Nhưng hôm nay, huấn luyện các cầu thủ nhí khiến tôi lại cảm thấy áp lực hơn, vì các em quá tài năng."