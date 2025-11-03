HLV Kim Sang Sik buồn bã khi một học trò rời đi

Mới đây, chương trình Cầu thủ nhí 2025 đã lên sóng với sự tham gia của danh thủ Hồng Sơn và HLV Kim Sang Sik của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik chỉ dạy các học trò rất nhiệt tình, tận tâm. Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi cho đến khi một sự cố không may xảy ra. Cầu thủ nhí Quang Huy gặp chấn thương trong lúc sút bóng bằng chân trái.

Do chân trụ không khóa vững, Huy bị lệch chân phải và buộc phải tạm rời sân để chăm sóc. Dù bị thương, Quang Huy vẫn giữ nụ cười, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của một cầu thủ nhí luôn khao khát được thi đấu.

HLV Kim Sang Sik xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy các em có đam mê và khát khao chiến thắng mạnh mẽ đến vậy. Từ cách di chuyển, tìm khoảng trống đến những pha đột phá 1 đối 1. Tất cả đã tiến bộ rõ rệt chỉ sau vài buổi tập. Tôi rất tự hào khi thấy các em trưởng thành từng ngày".

Hồng Sơn và Hữu Nhân

MC Đỗ Kim Phúc nhận xét: "Trận đấu dù chỉ kéo dài 15 phút nhưng có tới 5 bàn thắng được ghi. Các em đã chơi rất hay, phối hợp ăn ý và mềm mại hơn nhiều so với những trận trước."

Vị HLV người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hài lòng sau trận đấu: "Bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi mong các em học được cách hợp tác, khích lệ nhau để cùng tiến bộ. So với lứa tuổi của tôi khi còn nhỏ, các bạn đã chơi tốt hơn rất nhiều. Hãy luôn giữ tinh thần chăm chỉ để tiến xa hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp".

Sau khi lộ diện top 10 Cầu thủ nhí được đi du đấu ở Thái Lan, Hữu Nhân bất ngờ xin rút lui, khiến HLV Kim Sang Sik vô cùng buồn bã.

Cụ thể, cầu thủ nhí Hữu Nhân xin rút lui vì lý do sức khỏe và gia đình. Trước đó, nam cầu thủ từng gặp chấn thương trong quá trình tập luyện và cảm thấy không thể tiếp tục đồng hành. Hữu Nhân nói: "Em muốn nhường vị trí của mình cho Anh Minh" (thí sinh vừa bị loại).

Tôn trọng quyết định này, HLV Hồng Sơn và ban huấn luyện đồng ý để Hữu Nhân dừng chân ở top 12, còn Anh Minh được trở lại top 10.