Hit 100 triệu view làm thay đổi cuộc chơi nhạc Việt: Đưa chủ nhân lên đỉnh cao, không làm gì vẫn kiếm hơn 1,6 tỷ đồng/tháng

Trong số những ca khúc làm thay đổi thị trường nhạc Việt, bản hit này mở màn cho một thời kỳ rực rỡ đến nhiều năm sau vẫn được nhắc lại.

Không thể bỏ qua Chìm Sâu khi nhắc đến cú hit thay đổi thị trường, mở đường cho một trong những mùa album sôi động nhất của nhạc Việt. Ngày 24/2/2022, MCK phát hành Chìm Sâu kết hợp Trung Trần. Sản phẩm không có MV cốt truyện, vũ đạo hay chiến dịch quảng bá kéo dài. Hình ảnh duy nhất đi cùng ca khúc là một video lyrics đơn giản, đặt gần như toàn bộ sức nặng vào phần âm nhạc.

Chìm Sâu - MCK

Trên nền R&B chậm rãi, MCK tiết chế phần rap, kéo dài câu chữ và để cảm xúc trôi theo giai điệu. Trung Trần xuất hiện với đoạn điệp khúc mềm, dễ nhớ. Câu hát “T ại vì sao bao lâu nay.. .” nhanh chóng được sử dụng trong hàng loạt video về tình yêu, chia tay và những mối quan hệ không có kết quả rõ ràng. Từ cộng đồng rap, Chìm Sâu dần tràn sang nhóm khán giả vốn quen nghe pop và ballad. Ca khúc xuất hiện trong các bản cover, video ngắn và playlist tâm trạng, trở thành sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất của MCK sau Rap Việt . Không cần một câu chuyện hình ảnh cầu kỳ, bài hát vẫn tự tìm được đường đến công chúng bằng đoạn điệp khúc đủ bắt tai và cảm giác gần gũi với người trẻ.

Chìm Sâu của MCK sau đó liên tục đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và trở thành giai điệu quen thuộc của rất nhiều khán giả

Chìm Sâu sau đó giữ vị trí #1 Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs trong 3 tuần không liên tiếp, đồng thời dẫn đầu Billboard Vietnam Hot 100 trong 2 tuần. Đến Spotify Wrapped 2022, đây là ca khúc Việt được nghe nhiều nhất tại Việt Nam. Nếu tính cả nhạc quốc tế, sản phẩm đứng thứ 4 và là đại diện Việt duy nhất xuất hiện trong top 5. Video lyrics chính thức cũng vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Sau nhiều năm, Chìm Sâu vẫn duy trì lượt nghe trong thời gian dài và trở thành cú hit lớn nhất sự nghiệp MCK ở thời điểm đó.

Chìm Sâu chính là single mở đường cho album 99%

Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất của Chìm Sâu chỉ hiện rõ hơn một năm sau. Ca khúc không đứng riêng như một sản phẩm ăn khách, mà đmà còn là ca khúc đầu tiên ra mắt nằm trong 99% - album phòng thu đầu tay MCK phát hành đúng sinh nhật ngày 2/3/2023. Album gồm 16 ca khúc, xoay quanh những trạng thái quen thuộc của một mối quan hệ: rung động, yêu, tổn thương, chia tay, nuối tiếc rồi cố gắng bước tiếp. Bên cạnh Chìm Sâu , MCK đưa vào dự án những bài đã được biết đến như Tại Vì Sao , Va Vào Giai Điệu Này , đồng thời giới thiệu loạt ca khúc mới gồm Anh Đã Ổn Hơn , Thôi Em Đừng Đi và Chỉ Một Đêm Nữa Thôi .

Mỗi bài hát lại có một đoạn giai điệu riêng được chia sẻ trên mạng xã hội. Album vì thế tạo ra nhiều điểm bùng nổ cùng lúc, thay vì chỉ tận dụng sức nóng của những single đã phát hành trước đó. Chưa đầy 24 giờ sau khi lên sóng, 99% đứng đầu bảng album của Apple Music và iTunes Việt Nam. Từng có thời điểm, 8 ca khúc trong dự án cùng xuất hiện trên YouTube Trending. Anh Đã Ổn Hơn , Thôi Em Đừng Đi và Chỉ Một Đêm Nữa Thôi lần lượt giữ các vị trí số 4, 5 và 6.

Dù không được đầu tư hình ảnh, MV bắt mắt, 99% của MCK vẫn oanh tạc làng nhạc Vịệt và giúp MCK giành cú ăn 5 tại WeChoice Awards 2023

Dù 99% gần như không được đầu tư bằng loạt MV hay hình ảnh bắt mắt, album vẫn duy trì sức hút nhờ chính phần âm nhạc. Nhiều ca khúc được khán giả nghe lại, chia sẻ và đẩy lên nhóm đầu các nền tảng, giúp sức nóng của 99% kéo dài thay vì chỉ bùng lên trong vài ngày đầu phát hành. Thậm chí, tại Spotify Wrapped 2023, Chìm Sâu tiếp tục đứng thứ hai trong danh sách ca khúc Việt được nghe nhiều nhất, còn Anh Đã Ổn Hơn giữ vị trí thứ tư. Một bài phát hành từ năm 2022 và một ca khúc mới trong album cùng xuất hiện ở nhóm đầu, giúp toàn bộ kho nhạc của MCK tiếp tục tăng trưởng.

Nam rapper sau đó trở thành nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify tại Việt Nam năm 2023. Nếu tính cả nghệ sĩ quốc tế, MCK đứng thứ hai, chỉ sau Jung Kook. Tại WeChoice Awards 2023, MCK khép lại năm bằng cú ăn 5. 99% thắng E.P/Album của năm, Anh Đã Ổn Hơn được trao Ca khúc của năm, còn Buồn Hay Vui nhận giải Màn kết hợp bùng nổ. MCK đồng thời thắng Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá và xuất hiện trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng.

Và chính album 99% cũng là album đầu tiên của chuỗi album liên tiếp của các nghệ sĩ trẻ trong năm 2023

Nhưng vị trí đặc biệt của 99% không chỉ nằm ở lượt nghe hay số giải thưởng. Album được phát hành từ đầu tháng 3, trở thành dự án mở màn cho chuỗi album Gen Z liên tục khuấy động thị trường nhạc Việt trong suốt năm 2023. Sau MCK, tlinh phát hành ái . Phương Mỹ Chi đánh dấu 10 năm ca hát bằng Vũ Trụ Cò Bay . HIEUTHUHAI có Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó , Obito kể lại những mất mát trong Đánh Đổi , còn Wren Evans khép lại năm bằng LOI CHOI . Chỉ trong vài tháng, thị trường liên tiếp đón nhận những album có màu sắc và câu chuyện hoàn toàn khác nhau của các nghệ sĩ trẻ.

Mỗi album lại tạo ra một nhóm ca khúc đủ sức hoạt động độc lập. Những cuộc tranh luận về dự án hay nhất, bài hát nổi bật nhất hay nghệ sĩ xứng đáng nhận giải kéo dài đến tận cuối năm. Chính mật độ dày đặc ấy khiến năm 2023 nhiều năm sau vẫn được nhắc lại như một mùa album hiếm có của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Hiếm khi nhiều gương mặt Gen Z cùng đặt cược vào những dự án dài hơi, cùng tạo hit và cùng kéo sự chú ý của khán giả khỏi từng single riêng lẻ như vậy.

Ba năm sau 99%, MCK tiếp tục khuấy đảo làng nhạc bằng HVL

Ba năm sau 99% , MCK tiếp tục khuấy đảo làng nhạc bằng HVL - album gồm tới 30 ca khúc được phát hành gần như không báo trước. Khối lượng bài hát lớn lập tức kéo lượt nghe trên kênh YouTube của nam rapper tăng mạnh, đạt khoảng 78 triệu lượt xem chỉ trong một tháng. Không chỉ những ca khúc mới, loạt sản phẩm cũ như Thôi Em Đừng Đi , Tại Vì Sao hay Nghe Như Tình Yêu cũng được khán giả tìm nghe trở lại.

Giữa lúc HVL vẫn phủ sóng, MCK còn vô tình để lộ con số thu nhập gây chú ý. Tối 12/7/2026, tại một đêm diễn ở Hà Nội, nam rapper lấy điện thoại đăng Xa Xôi lên YouTube ngay trên sân khấu. Do màn hình điện thoại được chiếu lên LED phía sau, giao diện YouTube Studio bất ngờ hiện rõ trước hàng nghìn khán giả.

MCK vô tình để lộ bảng thống kê YouTube Studio xuất hiện doanh thu ước tính khoảng 62.000-63.000 USD trong chu kỳ gần nhất

Theo con số xuất hiện trên màn hình, kênh của MCK ghi nhận doanh thu ước tính khoảng 63.000 USD trong 28 ngày gần nhất, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Đây chưa phải khoản tiền nam rapper chắc chắn nhận trọn sau khi trừ phần chia với đối tác, chi phí sản xuất và thuế, nhưng vẫn cho thấy sức nghe khổng lồ mà kho nhạc của anh tạo ra trong thời gian HVL bùng nổ.

Chìm Sâu không chỉ mở đường cho 99% trở thành phát súng đầu tiên của mùa album Gen Z 2023, mà còn kéo dài sức nóng giúp MCK tiếp tục khuấy đảo nhạc Việt đến hiện tại

Nhìn lại, Chìm Sâu không chỉ là bản hit trăm triệu view từng đứng đầu Spotify Việt Nam. Ca khúc còn mở đường cho 99% xuất hiện như phát súng đầu tiên của mùa album Gen Z bùng nổ năm 2023. Ba năm sau, khi HVL tiếp tục khuấy đảo các nền tảng và con số hơn 1,6 tỷ đồng vô tình hiện lên giữa sân khấu, sức hút mà MCK tạo ra từ cú hích ấy rõ ràng vẫn chưa dừng lại.

Ảnh: FB/Threads