Hiểu được 4 giai đoạn sex giúp cặp đôi cùng thăng hoa

Trong cuốn sách “Nam học, Tình dục & Hiếm muộn” (Nhà xuất bản Y học), PGS. TS Đỗ Trọng Hiếu và bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng có bài viết về những biểu hiện cụ thể của cơ thể nam và nữ khi “yêu”.

Theo đó trong một cuộc yêu, cả hai giới thường trải qua 4 giai đoạn. Các giai đoạn này được nhà tình dục học nổi tiếng Masters và Johnsons đưa ra, sau khi nghiên cứu, thực nghiệm trên người từ thập kỷ 50 của thế thế kỷ 20. Đó là: Hưng phấn; Cao độ; Khoái cực; Thỏa mãn.

Những biểu hiện của cơ thể khi trải qua bốn giai đoạn này sẽ được giới thiệu với bạn đọc dưới đây:

Giai đoạn hưng phấn

Nam giới ở tình trạng háo hức, rạo rực, ham muốn đòi hỏi cao, cơ thể nóng bừng và rất kích thích. Lúc này, “cậu nhỏ” cương to, dài ra, bắt đầu cứng chắc. Bìu cũng nâng lên và co lên cao, hai tinh hoàn đẩy lên cao. Người nam trong trạng thái tim đập nhanh, huyết áp tăng nhẹ.

Đụng chạm vào những vị trí nhạy cảm dễ nhen lên hưng phấn giai đoạn đầu. Ảnh minh họa.

Ở phụ nữ, cơ thể cũng bắt đầu thể hiện ham muốn: đỉnh “núi đôi” dựng lên, bầu ngực lớn hơn bình thường. Chị em cảm thấy nóng bừng toàn thân. Bộ phận sinh dục cũng có những thay đổi: Âm vật to lên, tiết dịch ở âm môn làm ướt, môi lớn, môi nhỏ đều to lên. Nhịp tim và huyết áp cũng tăng một chút.

Giai đoạn cao độ

Bước vào giai đoạn này, ở nam giới, phần dưới cơ thể hoạt động chủ động, “cậu nhỏ” cương cứng lên, to nhiều, nhất là quy đầu. Hưng phấn tăng cao, chân tay các đấng mày râu tự động ôm chặt đối phương, đồng thời tuyến tiền liệt và túi tinh co bóp.

Với phụ nữ, bầu ngực to lên hơn khoảng 1/3 so với lúc bình thường. Dịch ở âm đạo tiết ra nhiều, toàn cơ thể nóng bừng. Nhịp tim và nhịp thở đều tăng. Giống như nam giới, ở giai đoạn này, chân tay phái đẹp cũng tự động ôm chặt “nửa kia”. Máu đến âm môn, âm đạo nhiều làm vùng này hồng tím thêm.

Giai đoạn khoái cực

Nam giới và phụ nữ đều có một số biểu hiện giống nhau (cơ nâng hậu môn, cơ hành hang, ngồi hang...).

Ở các đấng mày râu, các cơ co bóp ống dẫn tinh làm cho phóng tinh ra ngoài, đạt cực khoái với cảm giác sung sướng, đê mê trong vòng vài giây. Các cơ khác ở chi thể và thân thể cũng co và ghì chặt. Trong giai đoạn này, cơ thể thường vã mồ hôi, thở mạnh nhanh, tim đập nhanh.

Khi ở giai đoạn cực phái, cơ thể người nam và nữ có những phản ứng mạnh mẽ. Ảnh minh họa.

Ở phụ nữ, các cơ đáy chậu (cơ nâng hậu môn, cơ hành hang...) tự động co bóp với độ dài khoảng 0,8 giây trong cơn cực khoái (có cảm giác mê mẩn). Các cơ khác cũng co, rõ nhất là tứ chi (bàn chân co về cẳng chân. Một số phụ nữ sẽ rên rỉ, kêu la sung sướng cực độ ở thời điểm này. Nhịp tim, nhịp thở của phái đẹp cũng tăng mạnh, có thể kèm vã mồ hôi.

Giai đoạn thỏa mãn

Nam giới tới bước cuối cùng này, máu trong cơ thể không còn dồn vào tạng sinh dục nữa mà thoát dần ra, dương vật mềm xìu lại, bìu thõng xuống. Toàn thân người đàn ông hạ nhiệt, thư giãn, nhịp tim trở lại bình thường, nhịp thở cũng chậm lại. Cơ thể đi vào trạng thái thả lỏng, thư giãn và anh em thường ngủ ngay.

Ở phụ nữ, máu cũng thoát ra khỏi bầu ngực và các tạng sinh dục, làm cho những bộ phận này mềm lại, trở về trạng thái như cũ. Các cơ thư giãn, cơ thể chị em hết nóng, nhịp thở dần chậm và sâu, nhịp tim giảm, huyết áp trở lại bình thường. Ở giai đoạn này, đa số phụ nữ thấy toàn thân thư giãn cực độ và cũng ngủ ngay.

"Yêu" sao ở mỗi giai đoạn để cùng tới đích?

Trong suốt quá trình “yêu”, người nam giới có thể chủ động duy trì và kéo dài giai đoạn hưng phấn, chuyển dần sang giai đoạn cao độ để điều khiển xuất tinh . Kéo dài giai đoạn cao độ này, nam giới mới phần nào tự tin vào khả năng làm hài lòng đối phương.

Khi đạt tới cảm giác thỏa mãn, cả vợ và chồng đều thư giãn và muốn ngủ ngay. Ảnh minh họa

Thông thường, sang tới giai đoạn 3 - khoái cực - khi xảy ra xuất tinh, người đàn ông đạt cảm giác sung sướng đỉnh điểm rồi bước rất nhanh sang giai đoạn cuối cùng - thỏa mãn. Giai đoạn này có thể diễn biến rất nhanh ở một số nam giới, khiến người phụ nữ của họ không theo kịp (có khi lúc đó người nữ mới chỉ hưng phấn và cao trào).

Nhiều chị em có chồng, sinh con vài bận, đã sinh hoạt tình dục nhiều nhưng chưa một lần đạt đến giai đoạn cực khoái thì người chồng đã kết thúc và lăn ra ngủ, ngáy. Họ tủi thân mà không biết than vãn cùng ai.

Cách giải quyết tốt nhất cho cuộc yêu hài hòa là cả hai cùng phải học, phải có kiến thức tình dục và chia sẻ thông tin, cảm xúc, có thể bằng lời nói, ngôn ngữ của cơ thể, động tác. Người phụ nữ nên “chỉ điểm” để chồng biết những điểm nhạy cảm nhất của mình và thể hiện mong muốn “nửa kia” kích thích, âu yếm vào các nơi đó theo cách mình thích.

Nên bắt đầu quan hệ xâm nhập khi người nữ đã ở cuối giai đoạn hưng phấn hoặc đầu giai đoạn cao độ. Sự tiếp xúc và cọ xát ở 1/3 ngoài và phần ngoài âm môn đưa lại cảm giác mạnh nhất. Âm vật bị cọ xát và kích thích mạnh trong giai đoạn cao trào sẽ làm cho người nữ chuyển được sang giai đoạn tiếp theo.

Nhiều chị em mong muốn đối phương phải hoạt động mạnh mẽ và liên tục, cấp tốc trong cuối giai đoạn này. Khoái cực của phụ nữ đạt được nhanh ở giai đoạn 3, và có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với khoảng cách rất ngắn, trái với nam giới khi khoái cực đạt được thì xuất tinh và đê mê rồi cảm xúc tình dục giảm nhanh chóng. Sau khoái cực phụ nữ sẽ thoái trào dần dần và tình trạng say đắm còn kéo dài nhiều phút sau đó.

Dù đạt được khoái cực nhiều lần trong một cuộc yêu nhưng người nữ có thể hồi phục lại tình trạng ban đầu và tiếp tục “yêu” lần sau rất nhanh. Khoảng thời gian cần nghỉ ngắn hơn nam rất nhiều.

Nhiều người hỏi là động tác giã gạo có làm phụ nữ nhanh đạt đến khoái cực không? Câu trả lời là ít hoặc không. Phần cảm thụ nhiều nhất ở phụ nữ là môi lớn và môi bé, khoảng 1/3 ngoài âm đạo và nhất là âm vật, các động tác giao hợp nhằm tác động mạnh, liên tục ở vùng ngoài dễ làm cho nữ đạt được giai đoạn ba hơn là các động tác thực hiện trong sâu. Tuy nhiên, cũng có những người phụ nữ ưa thích những rung động và kích thích sâu hơn.

Cần nhớ rằng khoái cực là một đáp ứng phản xạ chứ không phải là sự thể hiện của ý muốn. Nhiều phụ nữ yêu thích sự trìu mến, ve vuốt kích thích vào môi lớn, môi bé và âm vật để đạt được khoái cực hơn là những cố gắng “giã gạo” của đối tác.

Khoái cực là kết quả của sự hài hòa các kích thích tình dục trên toàn thân, sự hưng phấn và xúc cảm mạnh mẽ của hệ thần kinh và tình dục toàn thân. Vùng kích thích mạnh mẽ nhất để đạt được khoái cực cho nữ vẫn là vùng ngực, vùng quanh âm vật và chính âm vật.

Tương tự, ở nam giới là đầu dương vật, dương vật và bìu. Khoái cực ở nam thường trùng với lúc xuất tinh.

Không có khoái cực nhiều lần ở nam giới, chỉ có một số rất ít nam đạt được hai lần khoái cực, lần đầu mạnh hơn lần hai, nhưng nhiều phụ nữ đạt khoái cực nhiều lần, lần hai mạnh và lâu hơn lần đầu trong một lần giao hợp. Tuy nhiên, nam có thể điều khiển xuất tinh để có nhiều lần sắp khoái cực.

https://suckhoedoisong.vn/hieu-duoc-4-giai-doan-sex-giup-cap-doi-cung-thang-hoa-169211019195911524.htm