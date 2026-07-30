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Hiện tượng chưa từng có tại Nhật Bản trong 42 năm

Y Vân
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Cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

Hiện tượng chưa từng có tại Nhật Bản trong 42 năm - Ảnh 1.

Số công dân Nhật Bản đã giảm xuống dưới mốc 120 triệu lần đầu tiên trong 42 năm, phản ánh tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp kéo dài bất chấp các nỗ lực của chính phủ nhằm đảo ngược xu hướng này.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 1/1, số công dân Nhật Bản còn hơn 119,7 triệu người, giảm 917.000 người so với một năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi dữ liệu so sánh bắt đầu được thống kê vào năm 1968.

Trong khi đó, số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản tăng thêm 354.000 người, lên mức kỷ lục hơn 4 triệu người. Bộ này bắt đầu thống kê số liệu về cư dân nước ngoài từ năm 2013.

Dù chính phủ đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích sinh con, Nhật Bản chỉ ghi nhận khoảng 670.000 trẻ chào đời trong năm qua – mức thấp kỷ lục – trong khi số ca tử vong lên tới khoảng 1,59 triệu, khiến dân số tiếp tục suy giảm.

Trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản, Tokyo là địa phương duy nhất ghi nhận số công dân Nhật tăng, với mức tăng 0,09%.

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng, Nhật Bản những năm gần đây từng bước nới lỏng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài. Đây là năm thứ tư liên tiếp số cư dân nước ngoài tăng, khi ngày càng nhiều người đến Nhật để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Nhóm người trong độ tuổi lao động chiếm 86,17% tổng số cư dân nước ngoài tại Nhật Bản.

Xét theo địa phương, Hokkaido ghi nhận mức tăng số cư dân nước ngoài cao nhất, ở mức 14,89%, tiếp theo là Okinawa (14,36%) và Oita (13,90%).

Tính cả người nước ngoài, tổng dân số Nhật Bản là hơn 123,7 triệu người, giảm khoảng 563.000 người so với một năm trước. Chỉ có 3 địa phương ghi nhận dân số tăng là Tokyo, Chiba và Osaka.

Theo Nikkei Asia﻿

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Tags

Nhật Bản

Hiện tượng

già hóa dân số

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