Hiện tượng cây khế nở hoa

Khế là loại cây quen thuộc trong sân vườn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ cho bóng mát và quả dùng trong nấu ăn, cây khế còn gợi cảm giác gần gũi, dân dã và gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Đây cũng là loại cây khá dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nên được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước sân hoặc trong vườn nhà. Trong quá trình trồng, không ít người thích thú khi thấy cây khế bắt đầu nở hoa. Những chùm hoa nhỏ li ti màu tím hồng mọc dày trên cành và thân cây tạo nên vẻ đẹp rất riêng.

Vì sao cây khế ra hoa?

Khế nở hoa là dấu hiệu cho thấy cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành và phát triển ổn định. Khi được cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng, cây sẽ bước vào chu kỳ ra hoa rồi kết trái tự nhiên. Thông thường, khế ra hoa nhiều vào thời điểm thời tiết nóng ẩm hoặc sau những đợt mưa. Một cây khỏe mạnh có thể cho hoa khá dày, phủ kín nhiều cành lớn nhỏ. Đây cũng là lý do nhiều người xem mùa hoa khế là tín hiệu báo trước một mùa quả sai trĩu cành. Ngoài ra, lượng hoa nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tuổi cây, vị trí trồng và cách chăm sóc. Những cây được trồng nơi thông thoáng, nhiều nắng thường ra hoa khỏe và đều hơn.

Hoa khế có gì đặc biệt?

Hoa khế thường có kích thước nhỏ, mọc thành từng chùm. Cánh hoa màu tím hồng pha trắng, ở giữa có nhụy vàng nhạt khá nổi bật. Khi nở đồng loạt, những chùm hoa tạo cảm giác mềm mại và giúp cây trở nên sinh động hơn hẳn. Điểm đặc biệt là hoa khế thường mọc trực tiếp trên thân hoặc các cành lớn thay vì chỉ xuất hiện ở đầu cành như nhiều loại cây khác. Chính điều này tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho cây khế mỗi mùa ra hoa. Ngoài giá trị thẩm mỹ, hoa khế còn thu hút ong và bướm đến thụ phấn, giúp cây tăng khả năng đậu quả tự nhiên.

Cây khế ra nhiều hoa chưa chắc đã đậu nhiều quả

Nhiều người cho rằng cây càng ra nhiều hoa thì sẽ càng sai quả. Tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy. Có những cây nở hoa rất dày nhưng sau đó lại rụng khá nhiều vì điều kiện thời tiết hoặc cách chăm sóc chưa phù hợp. Giai đoạn ra hoa được xem là thời điểm khá nhạy cảm của cây khế. Nếu đất quá khô, cây thiếu dinh dưỡng hoặc bị úng nước kéo dài, hoa rất dễ héo và rụng sớm. Ngoài ra, mưa lớn hoặc gió mạnh cũng có thể khiến hoa bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng kết trái. Vì thế, khi thấy cây bắt đầu nở hoa, nhiều gia đình thường chú ý hơn đến việc tưới nước và chăm sóc để cây giữ hoa tốt hơn.

Lưu ý chăm sóc khi thấy khế ra hoa

1. Hạn chế tưới quá nhiều nước:

Việc tưới quá nhiều có thể khiến đất bị úng, rễ yếu và làm hoa dễ rụng sớm. Tốt nhất nên giữ độ ẩm vừa phải cho đất, đặc biệt vào những ngày mưa cần chú ý khả năng thoát nước quanh gốc. Với khế trồng chậu, nên kiểm tra lỗ thoát nước thường xuyên để tránh tình trạng đọng nước lâu ngày.

2. Không bón quá nhiều đạm

Nếu bón quá nhiều phân đạm lúc cây đang ra hoa, khế sẽ tập trung phát triển lá non thay vì nuôi hoa và đậu trái. Kết quả là hoa dễ rụng, số lượng quả giảm đáng kể. Giai đoạn này nên ưu tiên phân hữu cơ hoặc phân có hàm lượng kali và lân phù hợp để hỗ trợ cây ra hoa khỏe, tăng khả năng kết trái tự nhiên.

3. Đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng

Nếu cây bị che khuất quá nhiều hoặc trồng ở nơi bí gió, thiếu nắng, hoa thường yếu và khó đậu quả. Khi thấy cây bắt đầu nở hoa, nên tỉa bớt cành rậm rạp để không gian thông thoáng hơn, giúp ánh sáng len vào đều khắp tán cây.

4. Theo dõi sâu bệnh trong giai đoạn ra hoa

Hoa khế nhỏ và mọc thành chùm nên khá dễ bị côn trùng hoặc nấm bệnh tấn công. Nếu thấy hoa có dấu hiệu héo, thâm hoặc xuất hiện nhiều kiến, rệp quanh cành, cần xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến quá trình đậu quả.

5. Không nên rung lắc hoặc cắt tỉa mạnh

Khi cây đang ra hoa, việc cắt tỉa quá nhiều hoặc rung lắc mạnh có thể khiến hoa rụng hàng loạt. Nếu cần tỉa cành, chỉ nên loại bỏ những cành khô, sâu bệnh hoặc quá sát nhau để cây thông thoáng hơn.