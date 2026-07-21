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Hiện trường vụ nữ giáo viên gốc Việt 29 tuổi bị sát hại ở Canada: Chồng vừa bị khởi tố, cấm đến gần 200m chỉ 4 ngày trước

Phạm Trang
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Chỉ 4 ngày trước khi người phụ nữ gốc Việt Thi Nguyen (29 tuổi) bị sát hại tại chung cư ở Toronto (Canada), chồng cô đã bị khởi tố vì hành hung vợ và bị tòa án ban hành lệnh cấm tiếp xúc trong phạm vi 200 m.

Thi Nguyen (còn được bạn bè gọi là Nu hoặc Rosie), người phụ nữ gốc Việt 29 tuổi bị sát hại tại Toronto (Canada), từng một mình sang Canada theo đuổi ước mơ âm nhạc khi mới 20 tuổi. Theo người thân chia sẻ với Global News, cô là một nghệ sĩ tài năng, chơi được piano, trống, guitar bass và hát, đồng thời là mẹ của một bé trai 6 tuổi.

Anh trai của Thi Nguyen cho biết rằng cô đã rời Việt Nam đến Toronto một mình để thực hiện ước mơ âm nhạc. Sau khi theo học tại Centennial College, cô trở thành giáo viên dạy piano và đồng thời làm kỹ thuật viên xét nghiệm y khoa.

(Ảnh: Global News)

(Ảnh: Global News)

Hình ảnh nạn nhân (Ảnh: Global News)

Chiều 18/7, cuộc đời của người phụ nữ trẻ khép lại trong bi kịch. Theo Cảnh sát Toronto, khoảng 14h30, lực lượng chức năng nhận tin báo về một người mang dao tại một tòa chung cư ở khu vực North York. Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Thi Nguyen nằm ở hành lang tầng của tòa nhà với nhiều vết đâm. Dù được nỗ lực cấp cứu, cô đã tử vong tại chỗ. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.

Một cư dân sống trong chung cư chia sẻ sau vụ việc: "Khi chuyện đó xảy ra ngay trong tòa nhà nơi bạn đang sinh sống, cảm giác thực sự rất đáng sợ."

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ người chồng sống ly thân của nạn nhân là Martin Ly, 28 tuổi, và truy tố về tội giết người cấp độ một cùng tội danh không tuân thủ cam kết của tòa án.

Người dân sinh sống trong tòa nhà (Ảnh: Global News)

(Ảnh: Global News)

(Ảnh: Global News)

(Ảnh: Global News)

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Global News)

Theo các tài liệu của tòa án mà Global News tiếp cận, Martin Ly bị cấm đến trong phạm vi 200 m quanh bất kỳ địa điểm nào Thi Nguyen sinh sống, làm việc, học tập, thờ phụng hoặc thường xuyên lui tới.

Hồ sơ tòa án cũng cho thấy chỉ 4 ngày trước vụ án mạng, Martin Ly đã bị khởi tố liên quan đến hành vi hành hung vợ trong một vụ việc xảy ra từ tháng 12/2020. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc lấy trộm điện thoại di động của Thi Nguyen vào ngày 14/7/2026. Sau vụ việc đó, tòa án đã ban hành lệnh cấm tiếp xúc giữa hai người.

Đến ngày 20/7, cảnh sát vẫn phong tỏa khu vực hành lang tầng 7 của tòa chung cư để phục vụ công tác điều tra. Một cư dân cho biết toàn bộ những người sinh sống trong tòa nhà đều bàng hoàng và đau buồn khi hay tin.

Martin Ly dự kiến phải ra hầu tòa vào ngày 20/7, tuy nhiên không có mặt khi vụ án được gọi. Theo một quản giáo thông báo qua điện thoại với tòa, bị cáo đang phải phẫu thuật. Phiên xử sau đó được dời sang ngày 22/7.

Thi Nguyen là nạn nhân thứ 21 trong các vụ án mạng xảy ra tại Toronto từ đầu năm 2026. Theo Global News, đây cũng là vụ việc mới nhất bị nghi ngờ có liên quan đến bạo lực giữa các bạn đời.

Trên mạng xã hội, anh trai của Thi Nguyen viết rằng em gái mình là người mạnh mẽ, giàu nghị lực và rất tài năng. Ngày 19/7, gia đình và bạn bè đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cô tại một nhà thờ ở Scarborough.

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