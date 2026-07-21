Hiện trường thương tâm vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Giày dép, túi xách cháy sém nằm ngổn ngang, nhiều người lặng lẽ thắp hương

Sau nhiều giờ xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 qua địa phận Đồng Nai, hiện trường đã được lực lượng chức năng dọn dẹp. Chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn với những đôi dép, túi xách cháy sém, tro tàn vẫn âm ỉ khói và nhiều người dân lặng lẽ đến thắp nén nhang, tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Đến khoảng 9 giờ sáng 21/7, hiện trường vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, đã cơ bản được lực lượng chức năng giải tỏa để đảm bảo giao thông (Ảnh: Di Anh) Chiếc xe khách từng bốc cháy dữ dội trong đêm đã được di dời khỏi hiện trường, chỉ còn những vệt cháy đen trên mặt đường và mùi khét vẫn còn phảng phất trong không khí (Ảnh: Di Anh) Không khí tại hiện trường bao trùm sự đau xót. Nhiều người dân địa phương và người đi đường đã dừng lại, thắp những nén nhang bên khu vực xảy ra vụ việc để tưởng niệm các nạn nhân (Ảnh: Di Anh) Nơi xảy ra tai nạn vẫn ngổn ngang nhiều vật dụng cá nhân của các hành khách như dép, túi xách, quần áo cháy dở... nằm rải rác bên lề đường (Ảnh: Di Anh) Một số đống tro tàn vẫn còn bốc khói sau nhiều giờ, cho thấy mức độ dữ dội của vụ hỏa hoạn (Ảnh: Di Anh) Ai nấy đều lặng lẽ, không giấu được sự bàng hoàng trước thảm kịch xảy ra giữa đêm (Ảnh: Di Anh) Những manh chiếu còn nằm lại bên đường (Ảnh: Di Anh) Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/7, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính và bàn giao cho gia đình (Ảnh: Di Anh) Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985) điều khiển xe khách trong tình trạng buồn ngủ, mất tập trung. Khi phát hiện xe tải phía trước, tài xế đánh lái tránh va chạm khiến xe lao vào hệ thống hộ lan. Thanh hộ lan xuyên vào phần đầu xe, sau đó ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm phương tiện (Ảnh: Di Anh) Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ tài xế để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Di Anh) Ảnh, clip: Di Anh

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