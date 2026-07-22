Hiện trường thảm khốc vụ tông xe khiến nữ diễn viên 18 tuổi tử vong

Thông tin mới từ cơ quan chức năng Mỹ hé lộ diễn biến vụ tai nạn khiến Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. Nữ diễn viên là người duy nhất tử vong trong ba người có mặt trên chiếc xe gặp nạn.

Ngày 21/7, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick công bố thông tin ban đầu về vụ tai nạn khiến nữ diễn viên Kaylee Hottle qua đời tại bang Maryland, Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhận được tin báo vào khoảng 2h52. Vụ việc xảy ra tại khu nhà số 11400 trên đường Windsor, thuộc cộng đồng Ijamsville.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Honda Accord đời 1995 do thanh niên 19 tuổi sống tại thành phố Frederick điều khiển. Khi đang lưu thông trên đoạn đường hai chiều, phương tiện lao khỏi phần đường bên phải rồi đâm vào cống thoát nước.

Phần đầu chiếc xe biến dạng sau cú va chạm. Khu vực ghế phụ hư hỏng nặng, một số bộ phận bên ngoài phương tiện bị cháy sém. Các mảnh vỡ nằm rải rác gần vị trí chiếc xe dừng lại.

Hiện trường vụ tông xe khiến nữ diễn viên 18 tuổi qua đời.

Ba người có mặt trên xe gồm tài xế và hai hành khách. Tài xế được đưa tới bệnh viện với các thương tích được xác định không đe dọa tính mạng. Hành khách còn lại ban đầu từ chối điều trị y tế tại hiện trường.

Kaylee Hottle là người bị thương nghiêm trọng nhất. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa nữ diễn viên tới trung tâm điều trị chấn thương nhưng cô không qua khỏi. Kaylee là nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ việc.

Theo nội dung liên lạc của lực lượng cứu hộ, Kaylee được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. Do nữ diễn viên khiếm thính, nhân viên tại hiện trường đề nghị tìm người có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc ứng dụng hỗ trợ phiên dịch để phục vụ việc giao tiếp.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick nhận định nguyên nhân vụ việc do tài xế chạy quá tốc độ có thể là yếu tố góp phần dẫn đến vụ va chạm. Cơ quan điều tra tiếp tục xác định liệu vụ việc còn liên quan đến rượu bia, chất kích thích, sự cố kỹ thuật hay những nguyên nhân khác.

Đơn vị Giao thông thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ tốc độ và hướng di chuyển của phương tiện trước thời điểm tai nạn. Nhà chức trách kêu gọi những người biết thông tin liên quan liên hệ với điều tra viên phụ trách. Hiện chưa có thông báo về việc bắt giữ hoặc truy tố tài xế 19 tuổi.

Diễn viên Kaylee Hottle trong Godzilla vs. Kong.

Ông Joshua Hottle - cha của nữ diễn viên - cho biết ông đang ở Texas khi nhận được thông báo con gái gặp tai nạn. Trong video được thực hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, ông nói lập tức lên đường tới Maryland sau khi biết Kaylee không qua khỏi.

Texas School for the Deaf - nơi Kaylee đang theo học năm cuối - xác nhận nữ diễn viên qua đời ở tuổi 18. Nhà trường đề nghị công chúng không suy đoán về hoàn cảnh tai nạn trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành điều tra, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho học sinh và nhân viên.

Kaylee Hottle được khán giả biết đến qua vai Jia, cô bé khiếm thính có mối liên kết đặc biệt với Kong trong Godzilla vs. Kong năm 2021. Cô tiếp tục đảm nhận nhân vật này trong Godzilla x Kong: The New Empire năm 2024 và nhận đề cử tại Saturn Awards.

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được xác nhận, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown, Marlee Matlin, Troy Kotsur và Alaqua Cox lần lượt gửi lời chia buồn tới gia đình nữ diễn viên. Kaylee trước đó được dự kiến xuất hiện cùng Alaqua Cox trong dự án điện ảnh What Doesn’t Kill Us.