Hiện trường 2 xe tải đấu đầu nhau trên cầu Thăng Long, cảnh sát cắt cabin cứu hai tài xế

Vụ va chạm giữa 2 xe tải xảy ra trên cầu Thăng Long (hướng về trung tâm thành phố Hà Nội) khiến giao thông ùn tắc kéo dài trong sáng 30/7.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 4h43 ngày 30/7, tại khu vực trụ 67 cầu Thăng Long (thuộc địa phận phường Phú Thượng, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải.

Theo đó vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 49C-200.xx do anh Đ.H.D.T. (SN 1988, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng từ nội thành đi ngoại thành; đến địa điểm trên đã va chạm với ô tô BKS 89H-083.xx do anh B.V.H. (SN 1991, quê Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin và hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ va chạm. (Nguồn: Page Hà Nội)

VietNamNet thông tin, sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 điều động một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến triển khai cứu nạn. Đội PCCC&CNCH khu vực 14 cũng tăng cường một xe cứu nạn, một xe chỉ huy và 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Hai tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Đến 6h05', hai tài xế được đưa ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến Bệnh viện E cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.