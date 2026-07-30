HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường 2 xe tải đấu đầu nhau trên cầu Thăng Long, cảnh sát cắt cabin cứu hai tài xế

Hương Trà (T/H)
|

Vụ va chạm giữa 2 xe tải xảy ra trên cầu Thăng Long (hướng về trung tâm thành phố Hà Nội) khiến giao thông ùn tắc kéo dài trong sáng 30/7.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 4h43 ngày 30/7, tại khu vực trụ 67 cầu Thăng Long (thuộc địa phận phường Phú Thượng, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải.

Theo đó vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 49C-200.xx do anh Đ.H.D.T. (SN 1988, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng từ nội thành đi ngoại thành; đến địa điểm trên đã va chạm với ô tô BKS 89H-083.xx do anh B.V.H. (SN 1991, quê Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin và hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ va chạm. (Nguồn: Page Hà Nội)

VietNamNet thông tin, sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 điều động một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến triển khai cứu nạn. Đội PCCC&CNCH khu vực 14 cũng tăng cường một xe cứu nạn, một xe chỉ huy và 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Hai tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Đến 6h05', hai tài xế được đưa ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến Bệnh viện E cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

2 căn nhà ở quê của Hoa hậu Phạm Hương
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại