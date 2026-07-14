H'Hen Niê mua 20.000m2 đất ở quê cho 2 anh em trai

H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ câu chuyện không ai ngờ đến liên quan đến việc sắm thêm tài sản mới.

Không chỉ gây chú ý với cuộc sống hôn nhân viên mãn, H'Hen Niê còn khiến người hâm mộ bật cười bởi những câu chuyện đời thường vừa chân thật vừa hài hước. Mới đây, nàng hậu bất ngờ tiết lộ câu chuyện không ai ngờ tới khi chi tiền mua tới 20.000m² đất nông nghiệp ở quê, nhưng đến phút cuối mới phát hiện người đứng tên trên sổ đỏ không phải là mình.

Theo đó, H'Hen Niê cho biết năm 2026 cô gần như dành trọn thời gian cho gia đình. Một ngày nọ, một người bạn ở Hà Nội gọi điện nhờ cô tìm vài hecta đất tại Tây Nguyên để trồng sầu riêng và cà phê. Vì nghĩ chỉ đơn giản là giúp bạn, H'Hen lập tức nhờ em trai tìm giúp những mảnh đất phù hợp. Thế nhưng, từ đây câu chuyện bắt đầu rẽ theo hướng không ai ngờ tới. Do hiểu nhầm ý chị gái, em trai H'Hen lại rủ thêm anh trai cùng đi xem đất. Sau đó, hai anh em liên tục gọi điện báo đã tìm được mảnh đất đẹp và cần chuyển tiền đặt cọc. Tin tưởng mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch, H'Hen cũng nhanh chóng chuyển khoản mà không mảy may nghi ngờ.

H'Hen Niê cho biết chi tiền để mua 20.000m2 đất cho 2 anh em trai ở quê

Đến khi mọi thủ tục gần hoàn tất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mới "ngã ngửa". Hai em trai không hề đứng ra mua đất giúp người bạn ngoài Hà Nội như cô vẫn nghĩ, mà vì hiểu nhầm ý nên điền tên của chính mình vào sổ đỏ. Kết quả, H'Hen Niê vô tình trở thành người bỏ tiền mua cho 2 anh em mỗi người 1 hecta đất nông nghiệp. Kể lại sự việc bằng giọng điệu hài hước, H'Hen viết: "Cuối cùng là mình dính chưởng, mua cho 2 anh em mỗi người 1 ha đất nông nghiệp cả nhà ạ. Chuyện đã lỡ, thôi chúc mừng 2 anh em, chúc 2 anh em trồng trọt tốt, mùa màng bội thu".

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng thích thú trước câu chuyện "dở khóc dở cười" của H'Hen Niê.. Bên cạnh những tràng cười, khán giả cũng dành lời khen cho sự hào sảng và cách H'Hen Niê nhìn nhận mọi chuyện bằng năng lượng tích cực, thay vì quá nặng nề về khoản tiền đã bỏ ra.

H'Hen Niê cho biết mục đích ban đầu là mua đất giúp người quen cuối cùng là cô tặng cho anh em trong nhà

Khối tài sản khủng của H'Hen Niê

Từ cô gái xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, nay H'Hen Niê lại là một trong những hoa hậu sở hữu nền tảng tài chính đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Sau cú bứt phá tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Top 5 Miss Universe 2018, H'Hen trở thành gương mặt được hàng loạt thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". Lịch trình phủ kín bởi quảng cáo, gameshow, sự kiện, làm đại sứ... giúp nàng hậu duy trì nguồn thu nhập ổn định suốt nhiều năm.

Thay vì chi mạnh tay cho hàng hiệu hay những màn khoe cuộc sống xa hoa, H'Hen Niê lại ưu tiên đầu tư vào những tài sản có giá trị lâu dài. Nàng hậu nhiều lần xuống tiền mua đất, xây nhà mới cho bố mẹ ở Đắk Lắk, sửa sang nhà cửa và chăm lo cuộc sống cho cả gia đình. Với H'Hen, thành quả lớn nhất sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật không phải những món đồ xa xỉ mà là việc giúp người thân có cuộc sống đủ đầy hơn. Ngoài căn nhà sàn truyền thống, khoảnh đất của gia đình H'Hen Niê còn có khu vườn cây ăn trái rộng 2.500 m2. Nàng hậu từng chi gần 2,5 tỷ đồng để tu sửa ngôi nhà kỷ niệm và cải tạo khu vườn, sau hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

H'Hen Niê xây cho bố mẹ căn nhà bề thế ở quê

Cô còn chi tiền mua đất nông nghiệp, giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn

Mới đây, H'Hen Niê còn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ đã tự thưởng cho mình một căn nhà rộng hơn 100m² tại TP.HCM sau nhiều năm miệt mài làm việc. Người đẹp cho biết cô dự định xây dựng tổ ấm theo đúng mong ước, trong đó có không gian đọc sách và sinh hoạt dành cho gia đình. Điều đặc biệt là dù sở hữu khối tài sản ngày càng đáng nể, H'Hen Niê vẫn giữ lối sống mộc mạc, giản dị. Trên mạng xã hội, khán giả quen với hình ảnh cô đi làm rẫy, phụ bố mẹ chăm vườn, ăn cơm nhà hay diện những bộ đồ giản dị hơn là khoe túi hiệu, siêu xe.

Cách đây không lâu, cô còn mua một căn nhà phố tại TP.HCM

Hậu sinh con, H'Hen Niê nhanh chóng trở lại công việc

Ảnh: FBNV